„Das ist lebensgefährlich“

Altenbeken

Nach dem tödlichen Glätteunfall auf der L755, bei dem am 20. Januar ein Mann und ein Kleinkind ums Leben kamen, fordern Anwohner der Straße „Am Hammer“ ein Tempolimit zwischen den Einmündungen Hausnummer 12 und 15. In einem Brief haben sie sich mit der Bitte um Unterstützung an Bürgermeister Matthias Möllers gewandt.

Von Sonja Möller