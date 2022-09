Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (2. bis 4. September 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Hier unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

BIELEFELD

2.-4. September: Heeper Ting

Die Vorbereitungszeit war so kurz wie nie - mit so vielen Hürden wie nie. Doch die Organisatoren haben rangeklotzt und das große Heeper Stadtteilfest so auf die Beine gestellt, wie die Besucher es kennen und schätzen - mit Musik, Flohmarkt, Spielen, Sport, jeder Menge Akteuren aus dem Bezirk und verkaufoffenem Sonntag. Vom 2. bis zum 4. September gibt es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder den Heeper Ting.

2. September: Nacht der Berufe

Erstmals wird am 2. September in der Innenstadt die „Bielefelder Nacht der Berufe“ stattfinden. Zwischen 17 und 21 Uhr öffnen 25 Unternehmen und Institutionen ihre Türen für interessierte Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte.

4. September: Pfarrfamilienfest in Schloß Holte-Stukenbrock

Der Ortsrat der St. Johannes Baptist Gemeinde Stukenbrock lädt für Sonntag, 4. September, zum großen Pfarrfamilienfest ein. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel an den Heimathäusern (bei Regen in der Pfarrkirche).

KREIS GÜTERSLOH

3. September: Traktor Pulling in Schloß Holte-Stukenbrock

Wer schafft einen „Full Pull“? Diese Frage wird am Samstag, 3. September, ab 13 Uhr zum 14. Mal auf dem Hof Westermeier am Kampweg 11 beantwortet. Dann lädt der Treckerclub Tölkenkamp, Gründungsjahr 1993, wieder zum Traktor Pulling ein.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

1.-4. September: Blasheimer Markt

Die Vorfreude ist deutlich zu spüren gewesen beim Rundgang des Marktausschusses über das Gelände des Blasheimer Marktes. Am Donnerstag, 1. September, wird der 451. Blasheimer Markt eröffnet.

3.-4. September: Backfest in Bad Oeynhausen

Frische Brote, dazu Shantys und ein buntes Kinderprogramm: Beim Volmser Backfest Anfang September sollen Groß und Klein in Bad Oeynhausen auf ihre Kosten kommen.

KREIS PADERBORN

2. September: "Goodbeats" spielen

Anlässlich des zehnten Geburtstages der Band Goodbeats soll am 2. September um 19 Uhr ein Jubiläumskonzert in Paderborn stattfinden. Dabei sollen auch ehemalige Bandmitglieder auftreten.

2.-4. September: Streetfood-Festival in Bad Lippspringe

Das Streetfood-Festival „Cheat Day“ findet zum vierten Mal in Bad Lippspringe statt. Vom 2. bis 4. September werden auf dem Marktplatz in etwa 15 Food-Trucks unterschiedliche Spezialitäten angeboten.

3.-5. September: Heimat- und Erntedankfest in Hövelhof

Wenn die ersten Felder gemäht sind, das Korn gedroschen wurde und die Obstbäume ihre volle Pracht zeigen, stehen die Zeichen auf Erntedank. Die jüngste Vergangenheit zeigt die hohe Bedeutung dieses Heimatfestes, schreibt der Bürgerverein Espeln in seiner Ankündigung auf das Erntedankfest vom 3 bis 5. September.

4. und 5. September: Kreisschützenfest in Boke

Mit den Volksfestbussen aus allen Delbrücker Ortsteilen zum Kreisschützenfest nach Boke: Für nur einen Euro pro Fahrt können Besucherinnen und Besucher des Kreisschützenfestes am ersten Wochenende im September in Boke ihr Auto zuhause stehen lassen und bequem sowie umweltfreundlich hin und zurückkommen.

KREIS HERFORD

2. September: Soul, Jazz & Pop in Herford

Viele erinnern sich noch gern an das erste Open-Air-Konzert des Musik Kontor Herford auf dem Käthe-Elsbach-Platz. Seinerzeit eroberte Sängerin Pat Appleton die Herzen der Zuschauer im Sturm. Nun kommt sie mit Gesangspartner Ken Norris zurück nach Herford.

2. September: „Grill and Chill“ in der Markthalle Herford

Ein gemütlicher Grillabend mit frischen Produkten sowie Musik und Spaß: Die Pro Herford lädt für Freitag, 2. September, zum gemütlichen Feierabendmarkt in die Markthalle Herford ein.

3. September: Nachbarschaftsfest in Hiddenhausen

Nachbarschaftlich feiern – das ist am Samstag, 3. September, in der Straße Am Kartel in Hiddenhausen möglich. Ein Zusammenschluss aus ortsansässigen Betrieben und der Ev. Jugendhilfe Schweicheln lädt zum Miteinander-Fest ein.

4. September: Aktionstag „Demenz“ in Hiddenhausen

Musik, Tanz, Sport und Spiel: Am Sonntag, 4. September, ist von 14.30 Uhr bis 17.45 Uhr richtig was los auf dem Rathausplatz in Hiddenhausen-Lippinghausen. Das Anliegen aber, was die Veranstalter bewegt, ist ein ernstes, nämlich das Leben mit Demenz.

4. September: Kulturfrühstück in Löhne

Am 4. September eröffnen Gregor Hilden und Richie Arndt das Kulturfrühstück im Löhner Bahnhof. Die beiden Gitarristen der ersten deutschen Blues-Liga beweisen, dass zwei Gitarren plus Stimme „grooven“ und „bluesen“ können.

KREIS HÖXTER

3. September: Rock und Folk auf der Waldbühne in Kollerbeck

Als „unverfälscht und handgemacht“ beschreiben die Musiker von „Blech & Ko“ ihre Musik. Diese präsentieren sie jetzt bei ihrem zweiten Open-Air-Festival am Samstag, 3. September, auf der Waldbühne in Kollerbeck. Der Eintritt ist frei.

2. September: Feierabendmarkt in Beverungen

Beverungen Marketing veranstaltet am Freitag, 2. September, den bereits vierten Feierabendmarkt auf dem Rathausplatz und im oberen Teil der Weserstraße. Von 14 bis 20 Uhr bekommen die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit regional und lokal bis in die Abendstunden einzukaufen, ganz nach dem Motto „Nachhaltig ernähren: Region entwickeln, Klima schützen“.

2.-4. September: Käsemarkt in Nieheim

Nicht nur das Genießen rund um Käse, Wein, Bier und anderen zahlreichen Spezialitäten aus der Region steht in diesem Spätsommer im Mittelpunkt des Deutschen Käsemarktes in Nieheim. Denn die Organisatoren haben gemeinsam mit ihren Partnern vom 2. bis 4. September ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt auf die Beine gestellt.

3. September: Warburger Musiknacht

Sieben Musikformationen an sieben Orten wollen in diesem Jahr bei dem Festival "Warburger Musiknacht" das Publikum begeistern.

KREIS LIPPE

4. September: Kulturimbiss am Seniorenzentrum

Der „Kulturimbiss Lippe 2022“ verspricht noch einmal einen wunderbaren, sommerlichen Kabarett- und Musikabend. Am Sonntag, 4. September, macht der zur Kabarett- und Kleinkunstbühne umgebaute Imbisswagen am Seniorenzentrum in Oesterholz-Haustenbeck halt.

4. September: „Museum goes Kabarett“ in Lemgo

Das neue Programmheft liegt bereit, der Ticket-Vorverkauf hat begonnen: Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo beginnt am kommenden Wochenende die Herbst-Winter-Saison. Den Auftakt macht am Sonntag, 4. September, die beliebte Reihe „Museum goes Kabarett“. Zu Gast ist der Kabarettist Philipp Weber.

DAS WETTER

Herbst startet überwiegend sonnig und trocken

Mit moderateren Temperaturen, Sonnenschein und trocken hat am Donnerstag der meteorologische Herbst begonnen. An der Trockenheit wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch nicht sofort etwas ändern.