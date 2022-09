Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (16. bis 18. September 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

BIELEFELD

17. September: Heimspiel von Arminia Bielefeld

Zwischen 2018 und 2021 gelangen Janni Serra bei Holstein Kiel in 91 Pflichtspielen 35 Tore und 13 Vorlagen. An diese Werte konnte er bei Arminia Bielefeld bisher nicht anknüpfen (sechs Tore, zwei Assists in 35 Spielen). Am Samstag (13 Uhr) kommt es nun zum Wiedersehen mit dem Ex-Verein.

17. September: Grundschule Heeperholz wird 50

„Heepen bekommt eine supermoderne Grundschule“, und zwar „Ganz im Grünen“. 52 Jahre ist es her, dass diese Schlagzeilen in der Zeitung standen – und im Grünen liegt die Grundschule Heeperholz schon lange nicht mehr. Vor 50 Jahren, im Sommer 1972, startete der Unterricht an der Schule, am 17. September soll es deshalb ein großes Schulfest zum Jubiläum geben.

18. September: Ohne Auto mobil

Am 18. September findet der Bielefelder Sport- und Familientag „ohne Auto mobil“ auf der B 61 statt. Bielefeld macht zum siebten Mal gemeinsame Sache mit der Nachbarstadt Herford, um für Alternativen zum Auto zu werben.

18. September: Spielfest auf dem Klosterplatz

„Gemeinsam für Kinderrechte“ heißt es am 18. September beim Spielfest zum Weltkindertag auf dem Klosterplatz. Eingeladen sind alle Kinder im Grundschulalter beziehungsweise Grundschullernalter. Für sie verwandelt sich der Klosterplatz einen ganzen Nachmittag lang in einen Ort zum Spielen, Bewegen und Basteln. Mehr Infos gibt es auf www.bielefelder-jugendring.de

KREIS GÜTERSLOH

17. -19. September: Kartoffelmarkt

Am dritten Wochenende im September feiert Borgholzhausen nach zwei Jahren Zwangspause die inzwischen 33. Auflage seines über die Region hinaus bekannten Kartoffelfestes mit Alleinstellungsmerkmal.

17. September: Spielnachmittag

Zum Kennenlernen, Ausprobieren und gemeinsamen Spielen veranstaltet die Bücherei St. Achatius, die Senner Lesequelle, und das Team der Offenen Nachmittage am Samstag, 17. September, von 14 bis 18 Uhr einen Brettspielnachmittag im Pfarrheim am Barbara­weg 1.

17. September: Straßenmusikfest in Steinhagen

Die Bühne sind die Stufen zur Dorfkirche, das Programm reicht von Klassik bis Folkrock, es wird gesungen, gespielt und getanzt, und das Publikum schaut einfach mal vorbei und bleibt ein bisschen. Straßenmusik ist angesagt am kommenden Samstag, 17. September, am Steinhagener Kirchplatz.

17. September: Dorfgemeinschaft feiert in Hesseln

Wie gut die Dorfgemeinschaft in Hesseln funktioniert, war unlängst im Rahmen des 25-jährigen Bestehens der AWO-Kita zu erleben. Am kommenden Samstag richten die Bewohner die 10. Auflage ihres Dorfgemeinschaftfestes aus.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

18. September: Automobile Blickfänge in Stemwede

Nach zwei Jahren Pause versammeln sich im September wieder die Oldtimerfreunde an der Oppenweher Bockwindmühle. Am Sonntag, 18. September, gibt es eine neue Ausgabe des Old- und Youngtimer Treffens – die inzwischen neunte Auflage.

17. und 18. September: Erntefest in Oberbauerschaft

Das hat noch kein Erntekönig vor ihm geschafft: Matthias Dabelstein regiert seit 2019 das Volk in Oberbauerschaft. Vor drei Jahren haben Nicole und Matthias Dabelstein die Ähre mit den meisten Körnern abgegeben und wurden zum Königspaar gekrönt. Dann kam die Pandemie – und jetzt endlich steht das nächste Großereignis vor der Tür.

KREIS PADERBORN

16.-19. September: Katharinenmarkt

Karussellfans können sich schon jetzt auf die Eröffnung des Katharinenmarktes am Freitagnachmittag, 16. September, freuen: Von 15 bis 15.15 Uhr heißt es dann „Eintritt frei“ für alle Fahrgeschäfte.

Bis zum 31. Oktober: Kürbis-Festival

Im Gartenschaupark Bad Lippspringe gibt es viele neue Attraktionen. Sie sind Teil des Kürbisfestivals, das und bis zum 31. Oktober gefeiert wird. Viele Aktionen sind geplant, z. B. die Kürbiswiegemeisterschaft am Sonntag, 18. September, das Familienfest des Fördervereins am Sonntag, 18. September, die Premiere der Kürbis-Regatta auf den Mersmannteichen, den 500-Liter-Kürbissuppen-Tag des DRK am Sonntag, 16. Oktober, das Riesenkürbis-Schnitzen am Sonntag, 23. Oktober, sowie ein familienfreundliches Halloween-Event am selben Tag.

16. September: Show-Vorlesung der Uni Paderborn

Die Event-Physik der Universität Paderborn ist bekannt für ihre spektakulären Show-Vorlesungen. Zum 50. Geburtstag der Uni hat sich das Team mit der neuen Show „Was soll´n die Nachbarn sagen“ etwas Besonderes einfallen lassen.

17. September: Oktoberfest

Das Oktoberfest kehrt nach Schwaney zurück. Für Samstag, 17. September, lädt die Ostkompanie der Schwaneyer Schützen um 18 Uhr zum Fassanstich auf dem als Biergarten festlich blau-weiß gestalteten Gemeindeplatz mit Zeltstadt ein.

16.-18. September: „Schloss-Leuchten“ in Paderborn-Schloß Neuhaus

Das Schloss Neuhaus wird wieder zur größten und wohl für viele auch zur schönsten Leinwand der Region. Beim „Schloss-Leuten“ werden von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. September, auf den Mauern des Schlosses beeindruckende Geschichten erzählt.

KREIS HERFORD

18. September: Ohne Auto mobil

Unter dem Motto „ohne Auto mobil“ gibt es am 18. September auf dem 16 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Deichtorwall in Herford und dem Bielefelder Rathausplatz zahlreiche Stationen und Aktionen.

17. September: Kinderfest auf der Aqua Magica

Bereits seit mehr als 20 Jahren findet in Löhne alle zwei Jahre das Kinderfest anlässlich des Weltkindertages statt. Am Samstag, 17. September, ist es wieder so weit.

17. September: Herforder Innenstadt wird zur Spielwiese

Die Herforder tun sich am 17. September zusammen, um Kindern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. 54 Gruppen, Vereine und Schulen und Kindergärten nehmen am Weltkindertag teil.

16. September: Kleines Theaterfest in Herford

Noch bevor die nächste Spielzeit im Stadttheater Herford beginnt, übernehmen die ersten Künstler die Theaterräume und präsentieren dem Publikum kleine Appetithäppchen: beim kleinen „Theaterfest“ am 16. September.

17. September: Clubkonzert

Die Formation „The Next Movement“ spielt am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ein nachgeholtes Clubkonzert im lui.House an der Luisenstraße.

KREIS HÖXTER

17. September: Teichfest

Das Teichfest mit buntem Programm für die ganze Familie beginnt am Samstag, 17. September, um 14 Uhr in Willebadessen-Engar. Zahlreiche Gäste haben ihr Kommen zugesichert, darunter natürlich die Höpperkönigin Marie Loose und Höpperkönig Marvin Dewenter. Wenn gegen 16.30 Uhr der Name des Froschs bekannt gegeben wird, ist auch ein VIP-Gast dabei.

17. September: Musikfestival vor Hembsener Naturkulisse

Der Hembser Kulturverein richtet am Samstag, 17. September, das zweite „Kraut und Rüben“-Musikfestival aus.

18. September: Vokalensemble Cantus singt in Marienmünster

Das Vokalensemble Cantus e.V. gibt am Sonntag, 18. September, ein Konzert im großen Konzertsaal der Kulturstiftung der Abtei Marienmünster. Beginn ist um 17 Uhr.

18. September: St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter öffnet seine Türen

So ein Termin war wegen der Corona-Pandemie lange undenkbar: Jetzt ist ein Tag der offenen Tür wieder möglich. Ein Blick ins Herzkatheterlabor, der neue OP-Roboter „Da Vinci“, ein begehbares Darmmodell und vieles mehr: Das St.-Ansgar-Krankenhaus der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE) öffnet am Sonntag, 18. September, und gibt Besuchern einen Blick hinter die Kulissen moderner Medizin und Pflege.

KREIS LIPPE

16. - 18. September: Kalletal-Erder feiert 50 Jahre Heimatverein

Es wird groß gefeiert in Erder. Mit zwei Jahren Corona-Verspätung lädt der Heimatverein Erder von 1970 anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zu drei Tagen Jubiläumsprogramm ein. Das große Fest in dem Kalletaler Ortsteil steigt vom 16. bis 18. September.

DAS WETTER

Herbst ist in NRW angekommen

Nach einigen regnerischen Tagen scheint der Herbst jetzt in Nordrhein-Westfalen zu bleiben. Am Donnerstag ist der Himmel wechselnd bis stark bewölkt; abgesehen von ein paar Regenschauern am Nachmittag bleibt es allerdings trocken, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad und im höheren Bergland bei 14 Grad. Dazu geht ein mäßiger, in Böen frischer Wind.

Am Freitag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es regnen - auch kürzere Gewitter mit Graupel schließt der DWD nicht aus. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 17 Grad, in Hochlagen des Landes zeigt das Thermometer rund 12 Grad an. Es geht ein mäßiger Wind, bei Regen sowie Gewitter könnte es nach DWD-Angaben auch zu starken Böen kommen.