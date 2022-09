Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (23. bis 25. September 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Endlich wieder laut sein - so heißt das Motto des Bielefelder Chores Young Voices, der am Samstag, 24. September, um 19 Uhr in der Rudolf-Oetker-Halle auftreten wird.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

24. September: Konzert „Young Voices“ in der Oetkerhalle

Die großen und kleinen Mitglieder des Bielefelder Traditionschores Young Voices freuen sich sehr: Wir dürfen „Endlich wieder laut sein“! Das ist auch das Motto des diesjährigen Sommerkonzertes. Nach einer coronabedingten Pause von knapp drei Jahren gastiert der gemischte Chor am Samstag, 24. September, 19 Uhr mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm in der Rudolf-Oetker-Halle. Die Zuhörer erwartet ein breites Repertoire von Songs der vergangenen 20 Jahre - Pop über Disney bis zu romantischen Liedern.

Karten sind in der Buchhandlung in Heepen am Teigelhof, der Tourist-Information im neuen Rathaus oder über die Homepage www.young-voices-bielefeld.de erhältlich.

Foto:

23.-25. September: Stiftsmarkt in Schildesche

Astrid Brausch, Vorsitzende der Werbegemeinschaft „In Schildesche“, kann das kommende Wochenende kaum noch abwarten: Vom 23. bis 25. September wird nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder Stiftsmarkt gefeiert. Der inzwischen 35. „In jeder Hinsicht eine Herausforderung, denn es war eine lange Abstinenz“, sagt Astrid Brausch.

25. September: Aktionstag der Feuerwehr

Am kommenden Sonntag, 25. September, wird der Bielefelder Kesselbrink zur Feuerwehrmeile. Unter dem Motto „Feuerwehr hautnah“ präsentiert die Bielefelder Feuerwehr ihr Können und ihre vielfältigen Aufgaben. Besucher können ab 10 Uhr auch den Leistungsnachweisen der Freiwilligen Feuerwehr zuschauen, bei der 32 Gruppen aus ganz Bielefeld verschiedene Übungen durchführen müssen. Auch die Jugendfeuerwehr ist dabei.

Aktionstag der Feuerwehr am 25. September auf dem Bielefelder Kesselbrink. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

24. September: Nacht der Jugendkultur

Zum sechsten Mal nimmt Bielefeld am Samstag, 24. September, an der Nacht der Jugendkultur „nachtfrequenz“ teil. Über 16 Kooperationspartnerinnen und -partner haben an fünf Veranstaltungsorten zusammen mit Jugendlichen mitreißende Projektideen auf die Beine gestellt. Es wird gemeinsam getanzt, Theater gespielt, Musik gemacht und gefeiert. Von Jugendlichen für Jugendliche ist das Motto der „nachtfrequenz“.

Veranstaltungen finden im Luna in Sennestadt, im Falkendom, im Theaterlabor, im Bunker Ulmenwall und im FZZ Stieghorst statt. Das gesamte Programm gibt es unter www.nachtfrequenz.de.

KREIS GÜTERSLOH

24. September: Ausstellungseröffnung im Steinhagener Rathaus

„Kunst kennt keine Sprachen“ – so heißt eine Ausstellung, die Künstlerinnen und Künstler über Landesgrenzen hinweg verbindet. Denn Kunstschaffende aus Steinhagen und der holländischen Partnerstadt Woerden haben sich zusammengetan, um im Steinhagener Rathaus ihre Werke zu zeigen.

24. und 25. September: Ströher Fittkefest in Steinhagen

Endlich krähen wieder Hähne, gurren Tauben und schnattern Enten auf der Wiese am Mönchsweg – denn endlich findet am kommenden Wochenende, am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, wieder das Ströher Fittkefest statt.

25. September: Stukenbrocker Herbst

Mit dem Maibaumfest hatte sich Ende April die Ortsgemeinschaft Stukenbrock nach der Corona-Zwangspause zurückgemeldet. Am Sonntag, 25. September, folgt der Stukenbrocker Herbst – ein Fest, bei dem der Maibaum eingeholt wird.

25. September: Konzert in der St. Jacobikirche in Werther

Ganz allein in der großen Kirche und diese dann komplett mit Musik füllen – die nahezu täglichen Übungsstunden in St. Jacobi haben für Kantorin Ursula Schmolke (56) auch nach 25 Jahren am Orgeltisch ihren besonderen Zauber nicht verloren. Umso mehr freut sie sich, dass sie anlässlich ihres silbernen Dienstjubiläums – offiziell war es bereits am 1. April – ein Konzert ausrichten kann und darf, an dem am kommenden Sonntag, 25. September, um 17 Uhr in der St. Jacobikirche neben dem Flötenkreis auch das Ensemble „Cantus Jacobi“ und der Kirchenchor mitwirken werden.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

25. September: Sportehrenamtstour NRW hält in Stemwede

Trotz großer Konkurrenz hat der FC Oppenwehe den Zuschlag für die Sportehrenamt-NRW-Tour erhalten. 284 Vereine aus ganz Nordrhein-Westfalen hatten sich beworben, der FC Oppenwehe war einer der 30 Gewinnerorganisationen.

25. September: Hoffest in Stemwede

Nach zwei Jahren Corona-Pause laden Rainer Wehdebrock, Ralf Engelke und Oliver Fricke wieder zum Hoffest nach Hollwede ein. Am Sonntag, 25. September geht es im wahrsten Sinne auf dem Hof Wehdebrock in der Hollweder Straße 16, um die Wurst.

23.-25. September: City-Fest in Espelkamp

Das vierte Wochenende im September ist für alle Feier-Fans und Kirmes-Gänger in Espelkamp ein Jahreshöhepunkt. Denn nämlich herrscht in der Innenstadt Ausnahmezustand. Das City-Fest wird dann drei Tage lang den Rhythmus in der Stadt bestimmen. Da ist jede Menge Musik drin und natürlich wird die Kirmes den Takt mit so manchem Fahrgeschäft vorgeben.

KREIS PADERBORN

23.-26. September: Oktobermarkt in Büren

Eine nur mittelmäßig geglückte Neustrukturierung, dann eine lange Corona-Zwangspause: Bürens größtes Volksfest, der Oktobermarkt, hatte es zuletzt nicht leicht. Jetzt aber kommt er mit Schwung und frischem Wind zurück - und mit vielen der bewährten Elemente, die Oktobermarkt-Traditionalisten lieben.

23.-25. September: Bürener Mittelalter-Gruppe präsentiert sich beim Oktobermarkt

Die „Cohors Burana“ lädt zum Oktobermarkt für Freitag, 23., und Sonntag, 25. September, in ihre Taverne an der Bürener Mittelmühle ein. Besucher können sich dann wieder auf die beliebten Spezialitäten der Mittelalter-Gruppe freuen.

24. September: Hundeschwimmen in Büren

Im Bürener Freibad findet am Samstag, 24. September, von 11 Uhr bis 17 Uhr das erste Hundeschwimmen statt. Nach Ende der Freibadsaison können sich die Hunde im dann ungeheizten Wasser austoben. Um Haut- oder Augenreizungen zu vermeiden, wird die Chlorierung des Wassers schon einige Tage vorher eingestellt. Auch in Lichtenau öffnet das Freibad für Hunde.

22.-24. September: Ausbildungsmesse Connect im Schützenhof

814 freie Ausbildungsstellen, aber nur 378 Bewerber. Nicht einmal die Hälfte der angebotenen Stellen im Kreis Paderborn konnte in diesem Jahr laut Arbeitsagentur bis Ende Juli besetzt werden. Die Entwicklung ist schon seit Jahren rückläufig, im letzten Jahr fanden aber zumindest 60 Prozent der Ausbildungsangebote einen passenden Bewerber.

KREIS HERFORD

24. September: Staudenmarkt in Hiddenhausen

Von der rustikalen Staude, über edele Zucht-Pfingstrosen und Hortensienraritäten bis zu dekorativen Gräservarianten: Pflanzenbegeisterte finden beim Gartenmarkt der Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) OWL alles, was das Herz begehrt.

25. September: Erntefest an der Windmühle Exter

Nicht nur meteorologisch kündigt sich der Herbst an. Der Windmühle Exter lädt wieder zum Erntefest am letzten Sonntag im September ein, dieses Jahr am 25. September ab 11.15 Uhr.

24. September: Im JUZ in Vlotho gibt's Techno und Tekk

Unter dem Titel „Hart am Start“ nimmt die Stadt Vlotho mit ihrer Jugendfreizeitstätte am Samstag, 24. September, an der landesweiten Nacht der Jugendkultur teil. An der „nachtfrequenz 2022“ beteiligen sich landesweit mehr als 100 Städte und Gemeinden an 160 Locations mit den unterschiedlichsten Aktionen aus dem Bereich der Jugendkultur und -arbeit.

KREIS HÖXTER

24. und 25. September: Fest der Kulturen in Bad Driburg

Die Bad Driburger Innenstadt wird am 24. und 25. September zu einer Meile der Vielfalt.

23. und 24. September: Höxteraner Markttage

Ein bischen Huxori-Stimmung im Jahr 2022 retten: Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltet am Freitag, 23., und am Samstag, 24. September, die „Höxteraner Markttage“

25. September: Dinos kommen ins Warburger PZ

Kinder lieben Dinosaurier. Aber live sind die prähistorischen Tiere natürlich nicht mehr zu erleben. Sie sind seit Millionen von Jahren ausgestorben. Wie sie ausgesehen, sich bewegt und welche Geräusche sie gemacht haben könnten, ist am Sonntag im Warburger Pädagogischen Zentrum zu erfahren.

KREIS LIPPE

24. September: Familiensamstag in Detmold

Am 24. September organisiert die Stadt Detmold den 3. Familiensamstag. In den Einkaufsmeilen werden die Geschäfte von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein und es wird zwei Aktionsflächen geben. Der Schlosspark verwandelt sich dabei etwa in eine Spielwiese für die ganze Familie. Auf der Hornschen Straße zwischen dem Lippischen Hof und dem großen Parkplatz können Besucher einiges entdecken: Von 11 bis 14 Uhr säumen verschiedene landwirtschaftliche Maschinen die Straße.

25. September: Kartoffelfest im Ziegeleimuseum Lage

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt zum traditionellen Kartoffelfest in sein Ziegeleimuseum nach Lage ein. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können alle großen und kleinen Besucher:innen kostenlos am Lagerfeuer Stockbrot backen und frische Backkartoffeln genießen.

DAS WETTER

Wechselhaftes Wochenende

Schon ab Freitag wird es wolkiger, ehe es am Wochenende dann wechselhaft und teils regnerisch wird.