Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es an diesem langen Wochenende (30. September bis 3. Oktober 2022) in der Region einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Unterwegs in der Region: Zirkus, Erntedank und Apfeltage

BIELEFELD

Bis 21. Oktober: Ausstellung - Vergessene Idole ihrer Zeit

Die Männer haben oft im Ersten Weltkrieg für ihre Heimat Deutschland gekämpft, sie holten wie die Sportlerinnen Titel und Medaillen. 1933 wurden sie aus ihren Vereinen zwangsausgeschlossen, einigen gelang es zu emigrieren, andere wurden deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Weil sie Juden waren. Den jüdischen Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach ist eine Ausstellung gewidmet, die zunächst im Skulpturenpark der Kunsthalle, anschließend auf dem Rathausplatz gezeigt wird: „Zwischen Erfolg und Verfolgung".

Bis 3. Oktober: Circus Lieberum

In der 90-minütigen Vorstellung des Circus Lieberum am Gleisdreieck im Bielefelder Stadtteil Brackwede gibt es unter anderem ein Schlangenmädchen zu sehen, das seinen Körper verbiegen kann, als hätte es keinen einzigen Knochen.

1. Oktober: Im Harms-Markt öffnet ein Kaffee-Labor

Am Samstag ist der Tag des Kaffees. Aus diesem Anlass wird der Mindener Kaffee-Spezialist Melitta im Harms-Markt sein erstes „Professional Coffee-Lab“ (Kaffee-Labor) eröffnen.

KREIS GÜTERSLOH

2. Oktober: Erntedank in Schloß Holte-Stukenbrock

Im Mittelpunkt des Erntedankfestes in Schloß Holte-Stukenbrock am 2. Oktober steht der große Umzug, der von etwa 20 Gruppen getragen wird.

30. September-4. Oktober: Herbstkirmes in Rheda

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Herbstkirmes, die am 30. September startet.

2. Oktober: Apfeltag in Werther

Ein Blick auf übervolle Apfelbäume zeigt: Es ist Zeit für Erntedank - und für ein Fest. Zum Apfeltag an der Waldheimat laden die Stadt Werther und die Flex Eingliederungshilfe am Sonntag, 2. Oktober.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

2. Oktober: Thomas-Gemeindezentrum wird eingeweiht

Die Evangelische Martins-Kirchengemeinde hat bereits seit längerer Zeit wieder ihr Zuhause in der Thomaskirche bezogen. Doch erst jetzt kann – aufgrund der verschiedensten Einflüsse – ein Fest zur Errichtung des Thomas-Gemeindezentrums und der Fertigstellung der Thomaskirche gefeiert werden - und zwar am Sonntag, 2. Oktober.

30. September: Abend der Künste in Lübbecke

Nach zwei Jahren Pause findet er am Freitag, 30. September endlich wieder statt, der „Abend der Künste“. Die beliebte Veranstaltung musste aufgrund der Corona-Auflagen in den beiden vergangenen Jahren zugunsten eines reinen Late-Night-Shoppings abgesagt werden. Jetzt gibt es wieder volles Programm!

2. Oktober: "Life House Singing" in Stemwede

Beim „Life House Singing“ am 2. Oktober kommen wildfremde Menschen zusammen, um gemeinsam zu singen. Gesungen wird zusammen mit Kevin Guennoc aus Levern, der mit seiner Gitarre durch den Abend führt und den Ton angibt.

2. Oktober: Herbstmarkt-Premiere beim Backtag

Die Dorfgemeinschaft Espelkamp-Vehlage freut sich, am Erntedanksonntag, 2. Oktober, endlich wieder einen Backtag veranstalten zu können.

KREIS PADERBORN

29. September: Austellung "Leseland DDR"

Die Ausstellung „Leseland DDR“ in Hövelhof lädt mit Texten, Bildern und Videos zu einer anschaulichen Zeitreise durch das Leseland DDR ein.

2. Oktober: Erntedankfest an der Adlerwiese

In der Gartenschau Bad Lippspringe wird am Wochenende Erntedankfest gefeiert.

30. September - 3. Oktober: Hövelmarkt

Vom 30. September bis zum 3. Oktober hat der Verkehrsverein ein Programm auf die Beine gestellt, das für Besucher jeden Alters keine Wünsche offen lassen sollte – darunter das weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebte Oktoberfest.

30. September: Abschluss Internationale Musiktage

In der dritten Woche steuern die Internationalen Musiktage am Dom in Paderborn auf ihr großes Finale zu und holen mit zwei Veranstaltungen zu einem Ende mit großem Aufschlag aus.

3. Oktober: Apfelfest in Bad Lippspringe

Der Naturschutzbund (Nabu) in Bad Lippspringe veranstaltet am Montag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr das Apfelfest. Das Nabu-Team hat rund um das Thema Apfel ein vielfältiges Mitmachprogramm vorbereitet.

2. Oktober: Bikepark in Bad Wünnenberg wird eröffnet

Grünes Licht für rasante Abfahrten: Am Sonntag, 2. Oktober, wird die neue Downhill-Strecke in Bad Wünnenberg eröffnet.

Oktober-Programm in der Paderborner Kaiserpfalz

Das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn hat jetzt das Oktober-Programm veröffentlicht. Besonders in den Herbstferien wird demnach viel geboten. Und wer bislang die aktuelle Sonderausstellung „Stein auf Stein – Großkirchen im Miniaturformat“ noch nicht gesehen hat, bekommt bis zum 1. November dazu Gelegenheit. Aufgrund der Nachfrage wurde die Schau verlängert.

KREIS HERFORD

30. September- 2. Oktober: Fest-Wochenende im H2O

„Der Andrang war gewaltig, fast schon beängstigend“. So formulierte es der Kollege vom HERFORDER KREISBLATT vor 25 Jahren, als am 4. Oktober 1997 das Freizeitbad H2O seine Pforten öffnet. Hunderte Herforderinnen und Herforder drängten am Premierentag ins Bad.

2. Oktober: Bruchmühlen läutet den Herbst ein

Kulinarisches, Musik, Tanz und wunderschöne Oldtimer – die Werbegemeinschaft Bruchmühlen hat sich für ihr traditionelles Herbstfest am Sonntag, 2. Oktober, ein buntes Programm einfallen lassen, das kleine und große Besucher gleichermaßen begeistern soll. Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Organisatoren auf einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tag mit guten Freunden und hoffentlich vielen neuen Gesichtern.

2.-3. Oktober: Bauernmarkt in der Bünder Fußgängerzone

Pünktlich zum Erntedank meldet sich der beliebte Bünder Bauernmarkt zurück: Mehr als drei Dutzend Aussteller verwandeln die Fußgängerzone am 2. und 3. Oktober in eine rustikale Händler-, Handwerks- und Genussmeile.

KREIS HÖXTER

2. Oktober: Königsschießen in Holzhausen

Holzhausen eröffnet die Stadtschützenfest-Saison. Am Sonntag, 2. Oktober, lädt die St. Johannes Schützenbruderschaft zu ihrem Königsschießen ein. Mit dem Ausschießen eines neuen Würdenträgers für das kommende Schützenjahr soll der erste Grundstein für ein erfolgreiches Stadt- und Jubiläumsschützenfest 2023 gelegt werden.

KREIS LIPPE

30. September: Nachhaltigkeitsmarkt in Kalletal

Am Freitag, 30. September, heißt es von 14 bis 20 Uhr Klönen und Genießen auf dem Marktplatz. Dabei gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Aktions-, Info- und Verkaufsstände für die ganze Familie. Ort: Marktplatz Hohenhausen, Am Markt, 32689 Kalletal

30. September: Ausstellungseröffnung

Ausstellung mit Weerth-Skizzen von Rainer Nummer: Die Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag, 30. September 2022 um 18 Uhr. Die Exponate sind während der Öffnungszeiten der Bibliothek bis zum 30. November 2022 zu sehen. Ort: Detmold, Leopoldstraße 5, 32756 Detmold

