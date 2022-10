Das ist los am Wochenende in OWL

Am Wochenende noch nichts vor? Für Unternehmungslustige gibt es in den kommenden Tagen (7. bis 9. Oktober 2022) in Ostwestfalen-Lippe wieder einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

7. bis 9. Oktober: Glückstalertage in Brackwede

Volles Programm bei einem der größten Stadtfeste in Bielefeld - das gibt es an diesem Wochenende. In Brackwede richtet die Werbe- und Interessengemeinschaft die 47. Glücktalertage aus.

7. Oktober: Galerierundgang

Das beliebte Galerienhopping der freien Galerienszene in Bielefeld geht in die 13. Runde. Interessierte können von 19 bis 24 Uhr Ausstellungen besuchen und Gespräche mit Künstlern und Künstlerinnen führen - kostenlos.

7. Oktober: Heimspiel von Arminia Bielefeld

Nach zehn Spieltagen sieht es für den DSC alles andere als rosig aus. Am Freitagabend empfangen die Bielefelder den Karslruher SC in der heimischen Schüco Arena und hoffen dabei auf die Unterstützung von zahlreichen Fans.

7. und 8. Oktober: Oktoberfest im Lokschuppen

Diesen Freitag und Samstag heißt es ab 18 Uhr: Dirndl & Lederhosen anziehen! Bei bayerischen Spezialitäten und süffigen Getränken holt der Bielefelder Lokschuppen ein Stück Bayern nach Ostwestfalen.

8. Oktober: Kulinarischer Spaziergang rund um den Siggi

Der vierstündige Rundgang beginnt an der Rudolf-Oetker-Halle. Auf dem Rundgang durch den Bielefelder Westen erfährt der Besucher Wissenswertes „Rund um den Siggi“ und wird kulinarisch von drei verschiedenen Gastronomen verwöhnt.

KREIS GÜTERSLOH

7. Oktober: Indoor-Nachtflohmarkt in der Weberei Gütersloh

Im Club und im Kesselhaus der Weberei Gütersloh lässt sich an zahlreichen bunten Ständen von A-Z alles finden, was das Trödelliebhaber-Herz höher schlagen lässt – von Kleidung und Spielzeug über Dekoartikel bis hin zu Geschirr und sonstigem Hausrat. Schnäppchen garantiert von 19 Uhr an, Die Weberei, Bogenstraße 1–8, 33330 Gütersloh

8. Oktober: Tag der offenen Tür bei BB-Tischwerk

Tabea Sophie Lehmann und Dominik Becker kreieren einzigartige Möbel: Das junge Start-up in Werther-Rotenhagen verwendet nur regionales Holz und Epoxidharz, um daraus stabile Tische für die Ewigkeit herzustellen. Wie genau das aussieht, können Interessierte am Samstag bestaunen. Mit Gewinnspiel, Kinderspaß und gutem Essen auf schönen Tischen will sich das junge Unternehmen den Nachbarn und zukünftigen Kunden präsentieren.

8. Oktober: Herbstkonzert „Ohrwürmer“ vom Männerchor 1905 Schloß Holte

25 Sänger folgen den Anweisungen ihres Chorleiters Michael Kampmeier auf Wort und Ton, der am Klavier den Takt vorgibt. Nach langer coronabedingter Pause lädt der Männerchor 1905 Schloß Holte wieder zu einem Herbstkonzert ein. Beginn ist 19 Uhr in der Evangelischen Versöhnungskirche am Gluckweg 2.

8 und 9. Oktober: Fittkefest in der Brockhagener Mehrzweckhalle

Hühner, Gänse, Enten, Tauben - dem Federvieh sowie Obst und Gemüse gehört an diesem Samstag und Sonntag wieder die Mehrzweckhalle der Grundschule Brockhagen. Der Geflügelzucht-, Obst und Gartenbauverein Brockhagen lädt ein zum Fittkefest.

8. und 9. Oktober: Ausstellung „Konkrete Ästhetik“ in der Städtischen Galerie in Halle

Die Ausstellung mit Arbeiten von Job Schräder in der Städtischen Galerie Alte Lederfabrik ist noch bis zum 6. November 2022 jeweils samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (05201 183172) zu sehen.

7. Oktober: Oktoberfest auf dem Holter Kirchplatz

Mit Dirndl und Lederhosen, aber auch in Zivil sind die Gäste am kommenden Freitag, 7. Oktober, von 17 bis 21 Uhr auf dem Holter Kirchplatz willkommen. Die Organisatoren versprechen einen Abendmarkt mit verlängertem Wochenmarkt sowie Oktoberfest-Atmosphäre.

9. Oktober: Drachenfest im Gartenschaupark Rietberg

Mit dem Drachenfest im Rietberger Gartenschaupark steht der letzte Höhepunkt der Sommersaison vor der Tür. Am Sonntag können sich die Besucher von 11 bis 18 Uhr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Nicht fehlen darf dabei die feurige Show mit Fangdorn, dem Riesendrachen.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

7. bis 9. Oktober: Ponymarkt in Stemwedes Nachbarort Hunteburg

Gleich hinter der NRW- Grenze gelegen, ist das große Volksfest im Dielinger Nachbarort seit jeher ein Anziehungspunkt für Besucher aus dem Kreis Minden-Lübbecke.

8. Oktober: Aktionstag zum 111-Jährigen bei Westerkamp

111 Jahre – zugegeben, das ist kein rundes Jubiläum. Aber heutzutage muss man die Feste feiern, wie sie fallen. Richtig feiern will jedenfalls die Leverner Firma Westerkamp. Für den besonderen „Schnapszahl-Geburtstag“ haben die Geschäftsführer Holger Felber und Christian Nobbe einen Tag der offenen Tür vorbereitet und freuen sich auf viele Besucher an diesem Samstag

8. Oktober: „Leben in Wehdem“ feiert großes Fest

Schon elf Jahre ist es her, dass der Verein „Leben in Wehdem“ gegründet wurde. Jetzt soll die wegen Corona verschobene Feier zum zehnjährigen Bestehen nachgeholt werden. Geplant ist ein Fest für Groß und Klein, das am Samstag, 8. Oktober, in und an der Wehdemer Begegnungsstätte veranstaltet wird.

8.-9. Oktober: Bauernmarkt in Bad Oeynhausen

Für Beate Krämer ist es eine Premiere. „Für mich als Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH ist es der erste Herbst- und Bauernmarkt. Ich weiß aber schon, dass es eine sehr geliebte Traditionsveranstaltung ist“, sagte Krämer und freut sich auf das Programm.

8. und 9. Oktober: Herbstmarkt in der Rahdener Nachbargmeinde Lavelsloh

Es ist wieder Herbstmarkt in Lavelsloh – mit Kirmes, Gewerbeschau und viel Musik. Bis zum Sonntag werden tausende Besucher in der kleinen Ortschaft kurz hinter der Landesgrenze zu Niedersachsen erwartet.

9. Oktober: Traditioneller Wurstetag in Rahden

Zum Saisonabschluss veranstaltet das Team des Museumshofes am Sonntag von 11 bis 18 Uhr den Wurstetag. Von 13 Uhr an zeigt die Schlachterei Schröder auf der Deele des Haupthauses, wie ein Schwein zerlegt und nach alter Technik verwurstet wird.

KREIS PADERBORN

7. Oktober: Einjähriges Bestehen des Lichtenauer Wochenmarktes

Mit 16 Anbietern war der Lichtenauer Markt vor einem Jahr gestartet. Seitdem lädt er regelmäßig jeden ersten Freitag im Monat von 13 bis 17 Uhr zum Bummeln und gemütlichen Austausch an der Begegnungsstätte ein. Am Freitag, 7. Oktober, soll das einjährige Bestehen gefeiert werden – mit verlängerten Öffnungszeiten von 13 bis 18 Uhr und einem bunten Rahmenprogramm.

7. Oktober: Premiere der Studiobühne Paderborn

Die Studiobühne Paderborn eröffnet das Wintersemester mit einer Uraufführung. Erstmalig unter der Regie des neuen Leiters der Studiobühne, Sascha Löschner, kommt das Stück „Als wir unsere Blockflöten verbrannten“ des jungen österreichischen Autors Mario Wurmitzer zur Aufführung. Weitere Aufführungen des Stückes folgen am 8. Oktober.

7. bis 9. Oktober: Stadtfest in Bad Lippspringe

Das Stadtfest Bad Lippspringe kehrt an diesem Wochenende zu seinen Wurzeln zurück: Von Freitag an wartet auf die Besucher drei Tage Kirmes, Kurzweil, Musik, Zukunftsvisionen und ein wieder ins Leben gerufener historischer Umzug.

8. Oktober: Fuchsjagd und Scheunenparty in Espeln

Wenn sich das Laub der Bäume golden-gelb verfärbt, werden die Pferde für einen herbstlichen Jagdausritt gesattelt, so auch in Espeln. Für Samstag lädt die Reitergruppe Espeln zur 55. Fuchsjagd. Auf die Teilnehmer wartet ein rund 16 Kilometer langer Rundkurs durch die herbstliche Landschaft rund um Espeln.

9. Oktober: Renommierte Organisten zu Gast in Wewer

Ein vielseitiges Programm bietet der Orgelzyklus an der Rieger-Orgel in Paderborn-Wewer an. In drei Orgelkonzerten werden renommierte Organisten ein facettenreiches Programm spielen. Johannes Kleinjung aus Weimar eröffnet den Orgelzyklus in der Pfarrkirche St. Johannes-Baptist Paderborn-Wewer am Sonntag, 9. Oktober, um 16.30 Uhr.

Oktober-Programm in der Paderborner Kaiserpfalz

Das LWL-Museum in der Kaiserpfalz in Paderborn hat jetzt das Oktober-Programm veröffentlicht. Besonders in den Herbstferien wird demnach viel geboten. Und wer bislang die aktuelle Sonderausstellung „Stein auf Stein – Großkirchen im Miniaturformat“ noch nicht gesehen hat, bekommt bis zum 1. November dazu Gelegenheit. Aufgrund der Nachfrage wurde die Schau verlängert.

KREIS HERFORD

6.-10. Oktober: City-Kirmes Herford

Wenn das Geschrei von Adrenalin-Junkies in Fahrgeschäften zu hören ist und durch die Straßen von Herford der Geruch von gebrannten Mandeln zieht, ist City-Kirmes-Zeit. Vom 6. bis 10. Oktober ist es wieder soweit.

8. Oktober: Pflanzentauschbörse am Haus der Kulturen in Enger

Jeder, der Pflanzen abzugeben hat, ist eingeladen: Am Samstag, 8. Oktober findet in Enger eine Pflanzentauschbörse statt. Sowohl Zimmer- und Freilandpflanzen als auch Blumenzwiebeln und Sämereien dürfen hier ihren Besitzer wechseln und sind kostenfrei zu ergattern.

KREIS HÖXTER

7.-9. Oktober: Oktoberwoche in Warburg

Auf der 73. Warburger Oktoberwoche zieht die Stimmung an. Die Besucher bekommen in den nächsten Tagen noch einiges geboten - vor allem musikalisch.

8. Oktober: Seniorenkino in Warburg

Das Warburger Seniorenkino öffnet wieder am Samstag, 8. Oktober. Im Warburger Cineplex wird der Film „Ticket ins Paradies“ gezeigt. Bereits um 14 Uhr ist Einlass und es gibt für alle Senioren Kaffee und Kuchen. Der Film startet dann um 14.45 Uhr. Der Eintritt für alles kostet 6,50 Euro.

8. und 9. Oktober: Michaelismarkt in Brakel

„Heiß und wild“ lautet das Motto des Michaelismarktes in Brakel am Wochenende. Das Programm macht dem Motto alle Ehre.

Ab 9. Oktober: 32. Erntedankmarkt in Warburg

Nach zweijähriger Corona-Pause öffnet am Sonntag, 9. Oktober, in der Warburger Stadthalle der 32. Erntedankmarkt. Genuss, Regionalität und Nachhaltigkeit sollen dabei im Vordergrund stehen, teilt der Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband in einer Presseerklärung mit. Bei der jüngsten Auflage des Marktes im Jahr 2019 kamen mehr als 6000 Besucher.

KREIS LIPPE

7. Oktober: Anime- und Manga-Fantreffen

Manga und Anime-Fans aufgepasst! Am Freitag, 7. Oktober, gibt es von 10 bis 12 Uhr in der Stadtbibliothek ein Fantreffen, bei dem sich Gleichgesinnte austauschen können. Ort: Leopoldstraße 5, 32756 Detmold

7. Oktober: „Spätschicht“ in Lemgo

Der Lemgoer Einzelhandel und Lemgo Marketing laden zur „Spätschicht“ ein.

Entspannt einkaufen und genießen bis 22 Uhr in der Lemgoer Innenstadt.

Untermalt mit Lounge-Musik und stimmungsvoller Beleuchtung an vielen Stellen.

8.-9. Oktober: Residenzfest in Detmold

Auch in diesem Jahr findet in Detmold wieder das beliebte Residenzfest statt. Bei diesem Fest warten auf die Besucher ein buntes Programm mit vielen verschiedenen Veranstaltungen und Attraktionen. Die kleinen Gäste werden ihren Spaß mit den verschiedenen Kinderkarussells und Süßwarenstände haben. Die vielen Informations- und Verkaufsstände und Imbissstände für den kleinen Hunger runden das ganze Angebot ab. Detmolder Einzelhändler beteiligen sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag am Residenzfest.

DAS WETTER

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen weiter mildes und meist heiteres Herbstwetter erwartet.