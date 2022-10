Das ist los am Wochenende in OWL

Am Wochenende noch nichts vor? Für Groß und Klein gibt es vom 14. bis 16. Oktober in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Eine Übersicht der Veranstaltungen.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

14. und 15. Oktober: Oktoberfest in der Seidensticker-Halle

An zwei Tagen wird in diesem Jahr wieder für bajuwarische Partystimmung und Lebensfreude gesorgt: Ostwestfalens größte Wiesn-Gaudi lädt zum 23. Mal bei weiß-blauer Festzeltstimmung in die Bielefelder Seidensticker-Halle ein!

15. Oktober: Flohmarkt auf dem Klosterplatz

Zwischen 6 und 13 Uhr können Trödler und Schnäppchenjäger am Samstag wieder auf die Suche gehen: Es ist Klosterplatz-Flohmarkt.

Auf dem Bielefelder Klosterplatz findet an diesem Samstag wieder der beliebte Flohmarkt statt. Foto: Bernhard Pierel

16. Oktober: Hochzeitsmesse & Festlichkeiten

Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Hochzeitsmesse im Ravensberger Park ihre Produkte, Dienstleistungen, Tipps und Ideen rund um die Hochzeit und das Feiern. Zum Angebotsspektrum gehören dabei extravagante Braut- und Abendkleider, stilvolle Herrenmode, Hochzeitsphotographie, Trauringe und Schmuck, Beauty und Wellness, zauberhafte Floristik, Druckerei, Catering, Entertainment, Limousinenservice und Reisen, sowie Anwälte und Notare. Ein Rahmenprogramm mit Braut- und Abendmodenschauen, sowie verschiedene weitere Highlights rund das Angebotsspektrum der Bielefelder Hochzeitsmesse ab.

​

KREIS GÜTERSLOH

14. bis 17. Oktober: Pollhans in Schloß Holte-Stukenbrock

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird das Volksfest in Schloß Holte-Stukenbrock wieder groß gefeiert: Insgesamt haben die Marktmeister Verträge mit 287 Ausstellern auf dem Platz und im Wirtschaftszelt und mit Betreibern von Fahrgeschäften gemacht. Dazu kommen die Aussteller, die der Landwirtschaftliche Ortsverband für den Bauernmarkt auf der Dechant-Brill-Straße verpflichtet hat.

Bis 20. Oktober: Aktionswoche zur seelischen Gesundheit in Steinhagen

Ob Tanzen oder Malen, Singen oder Yoga: Das alles tut gut. Man kann lernen, Alltagsstress zu reduzieren und Resilienz, also mentale Widerstandskraft, aufzubauen. Und das jetzt auch ganz praktisch und direkt vor Ort in Steinhagen - im Rahmen der „EntfAltJung“. So ist eine Veranstaltungsreihe überschrieben, mit der vier Steinhagener Institutionen vom 10. bis zum 20. Oktober an der bundesweiten „Aktionswoche zur seelischen Gesundheit“ teilnehmen.

15. Oktober: 24-Stunden-Schwimmen in Harsewinkel

Das DLRG-Team freut sich, alle Schwimmbegeisterten am Samstag begrüßen zu dürfen. Ins Wasser geht es ab 14 Uhr.

​

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

15. Oktober: Jazz-Konzert im Gewölbekeller

Ein Konzert im Gewölbekeller an der Ostertorstraße 7 findet diesen Samstag statt. Aus Berlin reisen The Toughest Tenors an, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die lange Tradition der „Saxophone-Battles“ wieder zum Leben zu erwecken. Mit Original-Arrangements, ungebremster Spielfreude und schlagfertigem Humor will das Quintett dem Lübbecker Publikum einen unvergesslichen Abend bereiten.

15 und 16. Oktober: Hochzeitsmesse in Bad Oeynhausen

Im Schloss Ovelgönne in Bad Oeynhausen-Eidinghausen findet am Samstag und Sonntag nach zweijähriger Pause die Messe „Top Hochzeit“ statt. Erstmals organisiert das Schloss Ovelgönne die Veranstaltung selbst. In den vergangenen Jahren hatte sich der Ort bereits als Hochzeitslocation präsentiert. Wie gewohnt sind wieder Dienstleister aus vielen Branchen dabei, die bei der Hochzeit wichtig werden.

​

KREIS PADERBORN

14. Oktober: Musikkabarett in Büren

Das Musikkabarett „Gute Miene“ von und mit Antje Huißmann und Johannes Schäfermeyer ist am Freitag ab 20 Uhr in der Niedermühle in Büren zu sehen.

14. und 15. Oktober: Vintage Kilo Sale in Paderborn

Deutschlands größter Vintage Kilo Sale kommt nach Paderborn! Für 45€ pro Kilo am ersten Tag und 40€ pro Kilo am zweiten Tag können im Schützenhof Paderborn am Wochenende Klamotten ohne Ende geshoppt werden.

15. Oktober: Delbrücker Lachnacht in der Stadthalle

Am Samstag wird in Delbrück wieder gelacht. Bei der Delbrücker Lachnacht geben sich zahlreiche Comedians die Klinke in die Hand. Zur diesjährigen Lachnacht-Crew gehören neben Moderator Lutz von Rosenberg Lipinsky auch Ole Lehmann, Frederic Hormuth, Götz Frittrang und Jonas Greiner.

15. Oktober: Vorführung für Glockenfreunde

Das Geläut des Paderborner Domes wird am Samstag in seiner ganzen Vielfalt und Klangfülle weithin zu hören sein. Das Metropolitankapitel lädt herzlich alle Interessierten dazu ein, der Vorführung beizuwohnen.

15. Oktober: Auftritt von Kabarettistin Madeleine Sauveur

Zum Beginn der dunklen Jahreszeit holt die Ostkompanie der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Schwaney mit Madeleine Sauveur eine echte Größe des deutschen Kabaretts in die heimische Schützenhalle.

15. Oktober: The Snooks-Konzert in Delbrück

Mit ihrer Mischung aus Rock'n'Roll, Rumba, Rock Steady, Soul und Roots-Musik bilden sie ihre unverwechselbare eigene Erkennungsmarke: Pop'n'Roll eben. Die Band The Snooks steht am Samstag auf der Bühne im Saal Niermann in Delbrück-Sudhagen.

15. und 16. Oktober: Führungen und Workshops in der Kaiserpfalz

Am Samstag erproben Kinder beim Workshop „Vom Stein zum Roboter. Vergangenheit trifft Zukunft“ mittelalterliche Bautechniken, lernen Tipps und Tricks im Modellbau und bauen gemeinsam ein Modell der ersten Kirche Paderborns mit Klemmbausteinen zur aktuellen Sonderausstellung.

Die Führung „Dagegen ist (k)ein Kraut gewachsen“ bringt am Sonntag die Besucher zuerst zu den karolingischen Hochbeeten des Museums.

16. Oktober: Heimspiel vom SC Paderborn

Der SCP ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach zwei Niederlagen in Folge meldete sich der Zweitligist vergangenes Wochenende mit einem 3:0-Auswärtssieg zurück. An diesem Sonntag empfangen die Paderborner den SV Sandhausen in der heimischen Home Deluxe Arena.

16. Oktober: Zweites Orgelkonzert in Paderborn-Wewer

Ein vielseitiges Programm bietet der Orgelzyklus an der Rieger-Orgel in Paderborn-Wewer an: Das zweite Konzert der Reihe an diesem Sonntag spielt Joachim Vogelsänger aus Lüneburg. Er ist dort Kantor an der St. Johanneskirche, die eine alte historische Orgel beherbergt, an der auch der Komponist Georg Böhm gewirkt hat. In Wewer erklingen Werke von Bach (Präludium und Fuge e-moll), Franck (Pastorale) und ein großes Werk von Maurice Duruflé (Prélude, Adagio et choral varie sur Veni creator).

​

KREIS HERFORD

14. bis 16. Oktober: Herbstferienprogramm im Löhner Museum

Sonja Voss bietet am letzten Ferienwochenende spezielle Nachmittage für Kinder an. Am Freitag geht es um die Steinzeit. Am Samstag werden Schatzkisten gebaut und verziert. Am Sonntag geht es um „Glücksrad, Nussmühle und Co.: Alte Spiele bauen“.

Ab 14. Oktober: Ausstellung im Herforder Zellentrakt

Bisher beruhten die Ausstellungen in der Gedenkstätte überwiegend auf historischen Dokumenten und Bildern zur NS-Zeit. Mit der Präsentation „Drei Steine“ betreten die Verantwortlichen Neuland - erstmals werden in dem ehemaligen Polizeigefängnis (Rathauskeller) Comic-Zeichnungen gezeigt. Die Ausstellung wird am Freitag eröffnet.

15. Oktober: Musical-Premiere im Theater Herford

Liebe und Leid, Tod und Trauer, Flucht und Vermählung: Es sind die ganz großen Themen der Menschheit, die am Wochenende im Herforder Stadttheater erzählt werden. In Rekordzeit, nämlich gerade einmal einer Woche, studieren 90 Kinder ein gesamtes Musical ein.

16. Oktober: Aquaristik- und Terraristikbörse in Hiddenhausen

Am Sonntag ist wieder Aquaristikbörse auf Gut Bustedt in Hiddenhausen: Hobbyzüchter aus ganz Ostwestfalen und darüber hinaus werden dann in zwei Börsenräumen nicht nur Fische und Garnelen, sondern auch Pflanzen und Zubehör für die Aquaristik anbieten. Auch wirbellose Tiere und Terraristikzubehör stehen dieses Mal auf den Tischen der Anbieter.

16. Oktober: Wanderausstellung „Experiment Heimat“ in Enger

Ist Heimat ein unausweichliches Schicksal oder etwas, das man sich selbst schafft? Mit dieser und weiteren Fragen setzt sich das interkulturelle Literatur- und Fotografieprojekt „Experiment Heimat“ auseinander. Die Ausstellung macht jetzt Station im „Heimat-Ort“ Enger und wird am Sonntag in der Galerie des Gerbereimuseums eröffnet.

​

KREIS HÖXTER

14. und 15. Oktober: Abteikino in Marienmünster

Diese Premiere dürfte alle kleinen und großen Kinofans in der Region begeistern: Die Stadt Marienmünster und das Energieunternehmen „Westenergie“ laden mit der Kulturstiftung in dieser Woche am Freitag und Samstag zum „Abteikino“ in den Schafstall der Kulturscheunen Marienmünster ein.

15. Oktober: Märchensonntag in Höxter

Buntes Programm und geöffnete Geschäfte in der Innenstadt von Höxter: Ein Veranstaltungsschwerpunkt ist die Bühne auf dem Marktplatz. Hier wird Bürgermeister Daniel Hartmann am Sonntag um 13 Uhr den märchenhaften Nachmittag offiziell eröffnen, gemeinsam mit allen Akteuren.

15. Oktober: „Bühnenhüpfer“ Premiere des neuen Stücks

Die Ossendorfer Bühnenhüpfer freuen sich auf die Premiere ihres Stückes „Casanovas Comeback“, das in der Heinberghalle gespielt wird. Karten gibt es im Vorverkauf im Markant-Markt Willeke.

15. Oktober: Oktoberfest in Würgassen

Am Samstag können die Lederhosen und Dirndl wieder aus dem Kleiderschrank geholt werden: Nach zweijähriger Zwangspause organisieren der Musikverein Würgassen 1925 e. V. und der SSV Würgassen 1967 e. V. wieder gemeinsam das traditionelle Oktoberfest in der Würgasser Dreiländereckhalle.

16. Oktober: Ausstellungs-Eröffnung im Warburger „Stern“

Das Warburger Museum im „Stern“ zeigt ab Sonntag die Fotoausstellung „Stadt – Rand – Fluss. Die Diemel“. Aufgenommen und zusammengestellt wurden die Fotografien von Karl-Heinz Wiemers und Ruben-B. Emme. Beide sind in Warburg und dem Warburger Land für ihre beeindruckenden Landschaftsfotografien bekannt und haben bereits im Museum im „Stern“ ausgestellt.

​

KREIS LIPPE

15. Oktober: Konzert des Ensembles „Bossa Café“

Das besondere Faible für Bossa Nova und Latin der beiden ostwestfälischen Musiker Ansgar Specht und Reinhard Glowazke und der Drang, diese Vorliebe live auszuleben, führte 2010 zur Gründung von „Bossa Café“. Am Samstag gibt das Enseble ein Konzert in der Deele Brosen.