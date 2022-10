Das ist los am Wochenende in OWL

Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (21. bis 23. Oktober 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Beeindruckende Kunstwerke aus Riesenkürbisse sind am Wochenende wieder auf dem Gelände der Gartenschau in Bad Lippspringe zu bewundern.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

Gute-Laune-Ausstellung in der Bielefelder Galerie Samuelis Baumgarte

Alexander Calder trifft Joan Miró: in der Galerie Samuelis Baumgarte. „Liberation from Earth" - Befreiung von der Erde - ist der Titel einer Ausstellung, die bis zum 28. Januar zu sehen ist. Sie zeigt mehr als 50 hochkarätige Werke beider Künstler aus sechs Jahrzehnten.

21. Oktober - 1. November: Herbstkirmes

Die Herbstkirmes in Bielefeld findet vom 21. Oktober bis 1. November 2022 an der Radrennbahn statt. Der Besuch am Eröffnungs-Freitag lohnt sich direkt - zwischen 15 und 17 Uhr ist Happy Hour (1x zahlen, 2x fahren). Zudem gibt es ab 21 Uhr ein Feuerwerk.



Der Familientag ist am Mittwoch, 26. Oktober 2022. Etwas Besonderes findet am Freitag, 28. Oktober 2022 statt: Das ist der Superhelden-Tag inklusive Meet & Greet mit Superhelden und Prinzessinnen.

23. Oktober: Schallplattenbörse Bielefeld

Hier stehen die schwarzen und silbernen Scheiben im Mittelpunkt: Am 23. Oktober findet erneut eine Schallplattenbörse in der Bielefelder Stadthalle statt. Eintitt 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Musikfans in Deutschland kaufen immer häufiger digital ein, vergessen aber auch die gute alte Vinylplatte nicht. Foto: Armin Weigel/dpa

​

KREIS GÜTERSLOH

Neue Fotoausstellung in Werther

Manchmal muss er stundenlang warten, zuweilen tagelang, bis sich zum Beispiel ein Eisvogel fotogen in Szene setzt. Doch auf genau diese Augenblicke wartet Siegfried Westphal liebend gerne - es lohnt sich, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Westphal, der unter anderem 22 Jahre lang die Junge Philharmonie OWL dirigierte, dirigiert ebenso gerne auch die Kamera. Die Ergebnisse zeigt er demnächst im Rathaus in Werther: Vögel, Tiere und Landschaften aus eindrucksvollen Blickwinkeln und oft aus allernächster Nähe.

21. Oktober: Schmidt-Show gastiert in Rheda-Wiedenbrück

Die Schmidt-Show gastiert am 21. Oktober in der Stadthalle. Mit dabei sind Elke Winter, Bätz, Danilo Marder, Tim Becker und Pranay Werner.

22. Oktober: Musikherbst in Halle

Der Musikherbst 2022 wird am Samstag, 22. Oktober, um 18.30 Uhr mit einer Musikalischen Vesper in der St. Johanniskirche eröffnet. Es musizieren Solistinnen und Solisten des Bach-Chores unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert. Pastor Nicolai Hamilton wird das Programm vervollständigen.

​

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

22. Oktober: „Double Trouble“ im Jazzclub Lübbecke

Der eine ist Schriftsteller, Musiker und dreifacher niedersächsischer Meister im Poetry Slam, der andere ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, Komiker, Synchronsprecher, Schauspieler und Musiker. Wenn Florian Wintels und Hennes Bender am Samstag, 22. Oktober, im Jazzclub Lübbecke aufeinandertreffen, wird es wortgewaltig zur Sache gehen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Karten sind ausschließlich über das Literaturbüro OWL erhältlich.

Märchenmuseum präsentiert einen „Schaurigen Herbst“

Das Märchenmuseum schlägt neue Wege ein: Am Mittwoch, 19. Oktober, startet der „Schaurige Herbst“. Einen Monat lang feiert das Museum das Grusel- und Horrorgenre mit einem großen Kulturprogramm. Veranstaltungsorte sind das Museum selbst, das Begegnungszentrum Druckerei, das UCI-Kino, das Rehmer Heimathaus, die Wandelhalle und der Sielpark.

​

KREIS PADERBORN

22. - 30. Oktober: Herbstlibori in Paderborn

Der Liboriberg wird wieder zur Kirmesmeile: Zum traditionellen Herbstliborifest lädt die Stadt Paderborn von Samstag, 22. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, ein. Auf einer 400 Meter langen Kirmesmeile auf dem Liboriberg bieten Dutzende Schausteller und Stände Spaß und Abwechslung für die gesamte Familie.

21. Oktober: „Boogielicious“ im Paderborner Amalthea

Das Amalthea-Publikum wird nicht auf die Kronleuchter klettern wie einige Zuschauer 1938 in New York bei einem großen Boogie-Woogie-Konzert mit den Jazz-Giganten der 30er Jahre. Das würde die Aufhängung nicht aushalten. Aber seinen Spaß wird es am Freitag, 21. Oktober, in Paderborn sicherlich auch haben.

22. Oktober: 100 Jahre Blasmusik in Neuenbeken

Ähnlich wie vielen anderen Vereinen, hat die Pandemie es der Schützenkapelle Neuenbeken im vergangenen Jahr unmöglich gemacht, ihr 100-jähriges Jubiläum angemessen zu feiern. Daher freut sich die Schützenkapelle, am 22. Oktober ab 17 Uhr in der Beketalhalle in Neuenbeken das 100-jährige Jubiläum mit einem großen Konzert mit anschließender Party zu feiern, so die Einladung durch den Verein.

21. Oktober: Konzertexperiment im Kongresshaus in Bad Lippspringe

Wenn völlig verschiedene musikalische Welten aufeinander treffen, entstehen Melodien und Symbiosen, die Musik ganz neu erlebbar machen. Genau diese Zwischenräume wollen fünf Musiker am 21. Oktober im Kongresshaus in Bad Lippspringe kreieren.

21. - 22. Oktober: Bürener Ausbildungsmesse

Karrieren können auch (fast) direkt vor der eigenen Haustür beginnen – zum Beispiel durch die Bürener Ausbildungsmesse (kurz: bam). Nach zwei Jahren als digitale Veranstaltung kann die Messe nun am 21. und 22. Oktober wieder in Präsenz ausgerichtet werden.

22. Oktober: Künstlerin Faten El in Salzkotten

Der Eine-Welt-Kreis Salzkotten hat die Künstlerin Faten El nach Salzkotten eingeladen. Am Samstag, 22. Oktober, präsentiert sie ihr aktuelles Programm „Von Lebens(t)räumen – Oder was davon übrig blieb“.

23. Oktober: Jakob Schwerdtfeger tritt in Borchen auf

Die Freunde und Förderer der Kabarettkultur freuen sich auf Jakob Schwerdtfeger, der am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr im Mallinckrodthof in Borchen auftritt. Mit dabei hat er sein Programm „Ein Bild für die Götter“.

23. Oktober: Abschiedsmesse für Hans-Josef Becker

Das Erzbistum Paderborn verabschiedet seinem emeritierten Erzbischof am Sonntag mit einem Gottesdienst. Zum 1. Oktober hatte Papst Franziskus den Amtsverzicht des gesundheitlich angeschlagenen Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker (74) angenommen und ihn von seinen Aufgaben entpflichtet.

23. Oktober: Kürbis-Kunstwerke auf der Gartenschau Bad Lippspringe

Die tonnenschweren Riesenkürbisse der Wiegemeisterschaft haben am Sonntag, 23. Oktober, noch einmal einen großen Auftritt beim Kürbisfestival in der Gartenschau Bad Lippspringe.

​

KREIS HERFORD

21. Oktober: Late-Night-Shopping in Bünde

Zur letzten langen Einkaufsnacht in diesem Jahr hat sich der innerstädtische Einzelhandel etwas Besonderes einfallen lassen: Mit einem Gewinnspiel in Form einer kleinen Schnitzeljagd soll der neue „Mein-Bünde-Gutschein“ erstmals prominent in Szene gesetzt werden.

22. Oktober: Pilzexkursion mit Körbchenkontrolle in Herford

Die Regenfälle der vergangenen Woche haben in den Wäldern für reges Pilzwachstum gesorgt. Aber welche Arten wachsen dort? Was ist giftig und was nicht? Diese und viele weitere Frage wollen die Pilzfreunde Herford und Umgebung am Samstag (22. Oktober) bei einer Pilzexkursion beantworten.

22. Oktober: Second-Hand-Börse in Rödinghausen

„Das ist eine ideale Möglichkeit, um sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken“, sagt Organisatorin Heidi Kiel. Die Gemeinde Rödinghausen lädt für Samstag, 22. Oktober, ab 11 Uhr zur Second-Hand-Börse für Kindersachen in die Gesamtschule, An der Stertwelle 34-38 in Rödinghausen, ein.

22. Oktober: Tag der offenen Tür im Löhner Geburtshaus

Seit diesem Jahr gibt es wieder mehr Kinder, die als Geburtsort Löhne im Pass stehen haben werden: Schon 40 Jungen und Mädchen sind seit Anfang Januar 2022 im Geburtshaus Wunderwerk in Löhne-Mennighüffen auf die Welt gekommen.

23. Oktober: Marta-Schau zum Recycling-Designpreis endet

Die Marta-Schau anlässlich des 10. Recycling-Designpreises endet am Sonntag (23. Oktober). Zum Abschluss können sich alle Besucher noch auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

​

KREIS HÖXTER

22. Oktober: Warburger Kino zeigt mörderische „Medea“-Oper

Die Metropolitan Opera (Met) in New York eröffnet die Saison 2022/23 mit der Uraufführung des Ensembles von Luigi Cherubinos „Medea“, einer Version der klassischen griechischen Geschichte einer Zauberin, die ihre Kinder ermordet, nachdem ihr Liebhaber eine andere Frau zur Liebsten erwählt hat. Zu sehen ist „Medea“ in einer Live-Aufführung am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Cineplex-Kino in Warburg.

21. und 22. Oktober: Große Diven im dolce vita Lauenförde

„Ich habe zu viel Fantasie, um eine Hausfrau zu sein“, sagte schon Marilyn Monroe. Deshalb beleuchtet der Kulturkreis e.V. im Theater `dolce vita´ in Lauenförde eine andere Facette des Frauseins genauer und betritt dazu das Reich des Glamours, der Showgirls und der großen Diven.

​

KREIS LIPPE

Lemgo: Provokante Plakatkunst ist gefragt

Aufgrund der großen Nachfrage verlängert das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake die aktuelle Sonderausstellung „50 Jahre Lippische Gesellschaft für Kunst – 50 Jahre Plakatkunst Klaus Staeck“ bis zum 8. November. Somit haben Kulturinteressierte nun zwei Wochen länger als ursprünglich geplant die Möglichkeit, sich die provokanten Plakate anzusehen, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei!

22. Oktober: BMX OWL Cup in Leopoldshöhe

Der BMX OWL-Cup dient der Förderung des BMX-Sport-Nachwuchses, insbesondere dem des Radsportbezirks OWL sowie dem der Vereine des Radsportverbandes NRW. Die Rennveranstaltung beginnt um 10 Uhr auf der BMX Bahn des TUS Leopoldshöhe, Schulstraße, hinter dem Sportplatz.

23. Oktober: Museumsfest im Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo

Ein Museumsfest findet am Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 17 Uhr im Hexenbürgermeisterhaus und vor allem im Garten des Museums in Lemgo statt. Es wurde ein spannendes Programm für alle Altersklassen und Familien zusammengestellt. Das Fest bildet den Abschluss mit der Sonderausstellung „Vor 50 Jahren. Lemgoer Stadtsanierung zwischen Erhalt und Erneuerung“.

DAS WETTER

Mix aus Wolken und Regen für die restliche Woche erwartet

Am Freitag soll es nach Angaben des DWD zu einem Mix aus Wolken und Regen kommen, vereinzelt kann es auch gewittern. Die Höchstwerte liegen ähnlich wie an den Vortagen bei 16 bis 20 Grad. Samstag und Sonntag soll es dann bei gleichbleibenden Höchstwerten wolkig, aber niederschlagsfrei werden.