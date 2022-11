Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (4. bis 6. November 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Ein Virginia-Uhu gehört zur Crew der Event-Falknerei, die am verkaufsoffenen Sonntag in Werther zwei Flugshows veranstaltet.

BIELEFELD

4. November: After-Work-Singing in der Altstädter Nicolaikirche

Reinkommen, mitsingen, Spaß haben – so lautet das Motto am Freitag, 4. November in der Altstädter Nicolaikirche. Sangesfreudige Menschen kommen dort von 16.30 bis 17 Uhr zusammen.

5. November: Heimspiel von Arminia Bielefeld

Die Tabellensituation verspricht nicht viel. Am Samstagabend empfängt Arminia Bielefeld Drittliga-Aufsteiger Kaiserslautern. Der DSC erwartet ein volles Stadion. Bereits 22.500 Tickets wurden verkauft.

5. und 6. November: Vorweihnachtlicher Markt im Bauernhaus-Museum

Bei einem Vorweihnachtlichen Markt im Bauernhaus-Museum in Bielefeld werden am Samstag, 5. November, 13 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 6. November, 11 bis 19 Uhr, handgearbeitete und individuelle Produkte, Adventsdekorationen und Geschenkideen zum Verkauf angeboten.

KREIS GÜTERSLOH

6. November: „Wunderwelt der Farben, Lichter und Düfte“

Die Werbegemeinschaft Werther veranstaltet ihren nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 6. November.

4. November: Kleine Kulturtage Steinhagen

Es sind die „Kleinen Kulturtage“ in diesem Jahr - klein, aber fein. Denn mit einer musikalischen Reise ans Meer und einer atemberaubend spannenden Lesung kommen Kulturfreunde am ersten Wochenende im November dennoch auf ihre Kosten.

6. November: Pinar Atalay spricht auf dem Blauen Sofa

Die Moderatorin, Journalistin und Autorin Pinar Atalay ist am 6. November auf dem „Blauen Sofa“ im Theater Gütersloh zu Gast.

6. November: Verkaufsoffener Sonntag in Gütersloh

Zum Abschluss des Literaturfestes "Lesestadt Gütersloh" gibt es am Sonntag in der Innenstadt ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Auch die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

4. November: Internationaler Klimaforscher Stefan Rahmstorf in Bad Oeynhausen

Um besser auf Folgen des Klimawandels vorbereitet zu sein, hat der Kreis Minden-Lübbecke gemeinsam mit sieben weiteren Regionen in NRW und den Niederlanden am europäischen Kooperationsprojekt Evolving Regions teilgenommen. Jetzt stellt der Kreis das Konzept vor – mit prominenter Unterstützung: Der international renommierte Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf und der Meteorologe Friedrich Föst kommen zur Veranstaltung nach Bad Oeynhausen.

KREIS PADERBORN

4. November: Martinslauf

Mit der 6. Auflage des Paderborner Martinslaufes startet am Freitag, 4. November, wieder der beliebte Lichterlauf. Diesmal wieder auf seiner Originalstrecke in der Innenstadt mit Start und Ziel vor dem Paderborner Dom.

4. November: Musical-Fieber im Steinhorster Krug

Es war einfach Pech: Kurz vor dem Auftritt musste das Ensemble Movie & Motion sein Gastspiel in Steinhorst absagen und konnte sein Publikum nicht ins Musicalfieber versetzen. Jetzt soll jedoch am Freitag, 4. November, die Show im Saal des Steinhorster Kruges über die Bühne gehen.

5. November: Paderborns lange Nacht der Live-Musik

In Paderborn ist es wieder Zeit für die lange Nacht der Live-Musik: Am Samstag, 5. November, um 20 Uhr erklingen die ersten Töne des Honky-Tonk-Kneipenfestivals.

4. - 6. November: Salzkottener Martinimarkt wird zauberhaft

Der Martinimarkt, Salzkottens ältestes Stadtfest, zieht noch einmal um. Weil es auf dem Marktplatz wegen des Rathausumbaus noch immer recht ungemütlich ist und außerdem der Platz fehlt, wird die 73. Auflage unter dem Motto „Martini im Zauberwald“ vom 4. bis 6. November noch einmal auf der Sälzerwiese gefeiert.

KREIS HERFORD

4. bis 6. November: Herbstzeitlos

Nach fast drei Jahren pandemiebedingter Pause sind wieder viele alte Bekannte, aber auch 30 neue überregionale Manufakturen und heimische Händler mit von der Partie bei der 22. Lifestyle-Messe „Herbstzeitlos“ im Herforder Güterbahnhof.

6. November: Chor Amicanta singt in der Jakobikirche in Herford

Unter das Motto „Sonne, Mond und Sterne“ hat der Chor Amicanta sein erstes Konzert nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Einschränkungen gestellt. Es erklingt am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in der Jakobikirche in Herford.

4. November: Bei der Löhner Art wird es märchenhaft

Sie erzählen von tapferen Rittern, Feen und Abenteuern und im Falle des Löhner Autorentreffs sogar von Erotik und Besuchen eines schwedischen Möbelhauses. Bei der Löhner Art am Freitag, 4. November, wird es märchenhaft im Alten Wartesaal des Löhner Bahnhofs.

KREIS HÖXTER

5. - 6. November: „3. Tattoo Convention Höxter“

Am kommenden Wochenende, 5. und 6. November, wird in Höxter in der Stadthalle die „3. Tattoo Convention Höxter“ ihre Stände aufschlagen. Die Besucher können sich auf mehr als 30 Tattoo-Studios mit mehr als 60 Tattoo Artists aus dem In- und Ausland freuen.

5. November: „Funky! Sexy! 40 Plus!“

Im Rahmen der Reihe „Theater im Park“ präsentiert Comedy-Star Michael Steinke sein Programm „Funky! Sexy! 40 Plus!“. Michael Steinke ist gern gesehener Gast im Quatsch Comedy Club, im Schmidt Theater in Hamburg oder bei den Wühlmäusen in Berlin und er versteht es, seine Gäste bestens zu unterhalten.

KREIS LIPPE

4. November: Spätschicht in Lemgo

Der Lemgoer Einzelhandel und Lemgo Marketing laden zur „Spätschicht“ ein. Entspanntes Einkaufen und Genießen geht bis 22 Uhr in der Lemgoer Innenstadt. Das Einkaufsvergnügen wird untermalt mit Lounge-Musik und stimmungsvoller Beleuchtung an vielen Stellen.

Herbstlicher Mix aus Wolken und Regen erwartet

Am ersten Wochenende in November erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein wechselhaftes Herbst-Wetter. Am Donnerstag soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter bis wolkig und weitgehend trocken werden. Am Abend kann es vor allem im Westen und im Süden zu Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad, in Hochlagen bei 12 Grad.

In der Nacht zu Freitag setzt sich der Regen fort, die Temperaturen sinken auf 9 Grad ab.