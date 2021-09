Bielefeld

Seit gut vier Wochen ist Barbara Laß nun autofrei. Die 64-jährige Bielefelderin nimmt an dem städtischen Projekt „3 Monate ohne Auto“ teil und hat bereits ihre Erfahrungen gemacht, wie es so ganz ohne Auto ist. „Das ist schon eine Umstellung. Ich muss den Tag anders strukturieren, überlege mir vorher, was ich heute will und wie ich da hin komme“, berichtet Laß.

Von Arndt Wienböker