„Das ist unverantwortlich“

Sie schreiben: „Alle politisch Verantwortlichen in Bund, Land und Stadt haben getönt, es dürfe keine erneuten Schulschließungen geben. Voraussetzungen dafür wären kleine Klassen oder Lerngruppen, mehr Personal und vor allem Luftreinigungsanlagen in allen Klassen.“ Aber der Bürgermeister der Stadt Herford, Tim Kähler meine, so die Linken, Lüften sei der beste Schutz vor dem Corona-Virus.

Linken-Kreissprecherin Inge Höger meint dazu: „Es ist unverantwortlich, dass die Stadt die Ferien nicht genutzt hat, um in möglichst vielen Klassenräumen Luftfilter einbauen zu lassen.“ Wenn es um den Schutz der Kinder und Jugendlichen gehe, dann seien kleine Lerngruppen und Luftfilter in allen Räumen notwendig. Höger weiter: „Aus vielen Studien ist bekannt, dass Luftreinigungsgeräte wirkungsvoll sind, und es gibt Gelder von Bund und Land.“ Corona habe auch in den Schulen wie in einem Brennglas die bereits seit langem bestehenden Mängel aufgezeigt.