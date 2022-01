Zusätzliches Testen durch 2G-plus-Regel lässt Teilnehmerzahlen bei Rehasport und Fitnessstudio in Bad Oeynhausen zurückgehen

Vor dem Training noch zum Corona-Schnelltest – die 2G-plus-Regel stößt im Sportbereich auf wenig Gegenliebe. Während die HCE-Handballer dankbar sind, dass sie weiter in die Halle dürfen, gehen die Teilnehmerzahlen beim Rehasport des Club Balance zurück. Auch im FitPark hat sich die Zahl der Besucher in etwa halbiert.

Kinder lernen nicht mehr schwimmen oder bewegen sich seltener, weil sie nach den Lockdowns nicht zum Handball- oder Fußballtraining zurückgekehrt sind. Betroffen sind aber auch Erwachsene: So sorgt derzeit die neue 2G-plus-Regel dafür, dass die Teilnahmezahlen beim Rehasport zurückgehen.

Das stellt beispielsweise Lothar Gohmann, Vorsitzender des Vereins Club Balance, fest. Zurzeit ist noch Winterpause, aber bevor kommende Woche die Sportangebote wieder starten, muss Gohmann sehen, ob er Kurse neu zusammenstellt, um angesichts niedriger Teilnehmerzahlen wirtschaftlich zu bleiben. Auf der Internetseite will er dann zeitnah informieren.

Sorge vor Warteschlange

Für eine Stunde Sport müssten die Leute zwei Orte ansteuern, fürs Testen zuvor noch einen Termin online buchen und vielleicht in einer Warteschlange stehen. „Das ist vielen Leuten zu aufwendig“, hat Gohmann schon Ende vergangenen Jahres festgestellt. Dabei tut gerade der Rehasport solchen Menschen gut, die schon unter gesundheitlichen Einschränkungen leiden.

„Unsere Leute sind zweimal geimpft und geboostert. Und dann auch noch testen – das finden viele übertrieben“, sagt Gohmann. Er persönlich findet es zwar richtig, dass auf Sicherheit geachtet wird. „Aus Sicht eines Vereinsvorsitzenden muss ich aber sagen: 2G-plus schadet uns“, meint Gohmann.

Hohe Impfquote im HCE

„Als Verein sind wir froh, dass Trainings- und Spielbetrieb weitergehen können“, sagt Jan Schmale, Vorsitzender des HCE Bad Oeynhausen. Alle freuten sich, dass die Hallen offen blieben und nähmen die zusätzliche Fahrten zum Testen in Kauf. Dabei sei das nicht einfach für die Handballspieler, die den Schnelltest noch zwischen Feierabend und Trainingsbeginn organisieren müssten. Generell liege die Impfquote im Verein bei um die 95 Prozent, und einige Mannschaften hätten schon jetzt vor dem Training Selbsttests durchgeführt.

Jan Schmale ist zurzeit optimistisch, dass es mit dem Training in der kommenden Woche weitergehen kann: „Wir haben schon ganz andere Dinge hingekriegt. Wenn es sein muss, schaffen wir auch das noch“, sagt Schmale. Von Verbandsseite werde derzeit abgefragt, ob die Winterpause für den Spielbetrieb verlängert werden solle. Das ändere aber nichts daran, dass regelmäßig trainiert werde.

Kinder brauchen Training

Schmale hält das auch gerade im Jugendbereich für wichtig, für den kein zusätzlicher Aufwand entsteht. Die Kinder und Jugendlichen werden ja in der Schule getestet. Durch die Lockdowns hätten sie aber viel „Ausbildungszeit“ im Handball verloren, zumal die Handballer deutlich später als die Fußballer 2020 wieder mit dem Training gestartet seien. Dafür wird im Fußball derzeit größtenteils auf die Hallensaison mit ihren Turnieren verzichtet.

Großes Lob kommt von Schmale für die Trainer, für die unter anderem die Kon­trollen einen deutlich höheren Organisationsaufwand mit sich brächten. Der HCE-Vorsitzende will erstmal optimistisch voraus blicken: „Den Kopf in den Sand zu stecken, das bringt nichts.“

Schnelltest am Eingang

„2G-plus – das stört auch unsere Kunden immens“, sagt Viktor Koshin, Geschäftsführer des FitPark an der Mindener Straße 22 in Bad Oeynhausen. Dabei hat Koshin einiges unternommen, um es den Mitgliedern einfacher zu machen. Sie können sich an einer mobilen Station im Eingangsbereich des Fitnessstudios testen lassen, und zwar täglich von 14 bis 21 Uhr. Dafür hat Koshin seine Mitarbeiter schulen lassen, sie verfügen über die notwendigen Zertifikate. Zwischen 70 und 80 Tests werden jeden Tag durchgeführt, nach kurzer Wartezeit können die Mitglieder mit negativem Test den FitPark betreten.

„Viele kommen aber auch schon mit Tests, die sie für die Arbeit brauchen“, sagt Koshin. Man versuche, kundenorientiert zu sein, trotzdem gebe es auch Nörgler und Kündigungen. Auch deshalb, weil die Leute nicht einschätzen könnten, was in den kommenden Monaten auf sie zukomme. Auch wenn viele Mitglieder dem FitPark treu bleiben: Die Zahl der täglichen Check-ins im Fitnessstudio habe sich halbiert, sagt Koshin.

Auch in diesem Bereich sorgt die Pandemie also dafür, dass Gesundheitsvorsorge durch regelmäßiges Training zurückgeht. Hans Milberg vom Stadtsportverband ist voller Sorge: „Sport ist Gesundheit, und Gesundheit ohne Sport ist nur schwer vorstellbar.“