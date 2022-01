Das Ja-Wort wird seltener gegeben

Sergej Enes und Vanessa Punkin haben ihren Wunschtermin gefunden: Sie werden sich am 22.2.2022 im Rathaus das Ja-Wort geben. Damit sind sie eines von neun Paaren, die sich von der Schnapszahl in diesem Jahr besonderes Glück für die Ehe versprechen.

Dem Andrang an diesem Datum steht indes ein sinkender Trend an Trauungen insgesamt gegenüber. Im vergangenen Jahr wurde in Bielefeld mit 1229 Trauungen so wenig geheiratet, wie lange nicht mehr. Im Vergleich zu 2020 ging die Zahl um sechs Prozent zurück, zeigt die Bilanz des Standesamts.