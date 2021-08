Erste Ausstellung seit Corona-Pause: Alexandra Sonntag zieht nach Genf, will aber ihr Atelier in Herford behalten

Herford

Die coronabedingte Pause, von der die bildende Kunst betroffen war, ist vorbei – und die Malerin Alexandra Sonntag sagt: „Ich verkaufe so viele Bilder wie noch nie.“ Erstmals seit langer Zeit ist die 52-Jährige wieder an einer Ausstellung beteiligt – zu sehen in Berlin. Und noch eine Neuheit: Alexandra Sonntag wird ihre Heimatstadt Bielefeld verlassen.

Von Hartmut Horstmann