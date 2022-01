Das Kabinett tagt im Rittersaal

Ist das schon Wahlkampf? Keine vier Monate mehr bis zur Landtagswahl in NRW am 15. Mai, und der Ministerpräsident schaut ei­nen ganzen Tag lang in Ostwestfalen-Lippe vorbei – Kabinett inklusive.

Schwarz-Gelbe Landesregierung berät in Lippe – Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) spricht in Minden Landrätin seine Solidarität aus

Hendrik Wüst (46) weiß, wo die CDU die Wahl im Mai 2017 gewonnen hat: im ländlichen Raum. Und in OWL mit dem Versprechen, in der Region eine Medizinische Fa­kultät zu errichten. Dies kann die schwarz-gelbe Koalition in ihrer Regierungszeit halten. „Uns hat die Sache getrieben. Und wir sind froh, dass wir das einlösen konnten“, sagt Wüst in der Uni. 60 junge Leute studieren bereits Medizin in Bielefeld, 40 davon sind Frauen. 22.619 haben sich bislang um einen Platz beworben.