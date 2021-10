Das kindliche Staunen eines weisen Lyrikers

Hintergrundinformationen eines persönlichen Freundes über das am 6. November anstehende Konzert mit Wolf Biermann in Halle

»Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit«, so lauten die ersten Zeilen des berühmtesten Gedichts von Wolf Biermann. Im Rahmen der vom Kirchenkreis organisierten Veranstaltungsreihe »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« tritt der fast 85-jährige Liedermacher am 6. November in der Aula des Kreisgymnasiums Halle auf.

Von Johannes Gerhards