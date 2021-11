„Das Lächeln ist unser Applaus“

Gerade die Corona-Pandemie hat die Unverzichtbarkeit professioneller Pflege auf beinahe dramatische Art und Weise deutlich gemacht. „Eine Ausbildung in der Pflege ist anspruchsvoll und verlangt viel Wissen. Wer in diesem Bereich arbeitet, ist hoch qualifiziert“, sagt Christian Bargatzky. Seit Oktober ist der 54-Jährige der neue Pflegedirektor der KHWE.

Bereits als Kind hatte Bargatzky, der gebürtig aus Essen stammt, als Sohn einer Krankenschwester erste Berührungspunkte mit dem Pflegeberuf. Nach dem erfolgreichen Abschluss zum examinierten Krankenpfleger in den Kliniken Essen-Mitte sammelte er schon als junger Mann Erfahrungen auf der Intensiv- und internistischen Station. „Pflege geht uns alle an, Pflege macht Spaß. Das Lächeln eines dankbaren Patienten ist der Applaus in unserem Job“, sagt Bargatzky, der die Liebe zu diesem Beruf während seiner Ausbildung entdeckt hatte.

Nach der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung wechselte Christian Bargatzky an das Klinikum Ingolstadt. Relativ schnell zog es ihn in seine nordrhein-westfälische Heimat zurück, wo er langjährig als Stellvertretender Pflegedirektor in Dinslaken und als Pflegedirektor am St. Elisabeth Krankenhaus in Herten war. Nach einer kurzen Tätigkeit am Helios-Klinikum München West freut er sich auf neue Herausforderungen bei der KHWE.

In schwierigen Zeiten große Verantwortung

Mit seinem neuen Posten bei der KHWE übernimmt der 54-Jährige bewusst in schwierigen Zeiten große Verantwortung. „Der Gürtel wird seitens der Politik immer enger geschnallt. Dennoch ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und dass ihre individuellen Potenziale erkannt und gefördert werden“, sagt er. „Eine weitere Herausforderung ist, das Klinikum mit seinen vier Standorten im Bereich der Pflege etwas näher zusammen zu führen.“ Der neue Pflegedirektor sieht sich als Teamplayer, möchte Entscheidungsprozesse transparent machen und dabei die Profis an der Basis mit einbeziehen. Bargatzky: „Ich bin schon jetzt stolz darauf, Pflegedirektor von so motivierten und engagierten Mitarbeitern zu sein, die ihren Job mit so viel Leidenschaft ausleben.“

KHWE-Chef Christian Jostes freut sich, mit Bargatzky einen Pflegeexperten für die KHWE als größten Arbeitgeber im Kreis Höxter gewonnen zu haben: „Ich bin mir sicher, dass es ihm gelingen wird, die richtigen Impulse für die vor uns liegenden Entwicklungen in Zeiten der Pandemie zu setzen.“

Neuer Pflegedienstleiter für drei Standorte

Mit den Pflegedienstleitungen Christina Kleine (Höxter) und Maik Toremans wird der Vater zwei erwachsener Töchter (19 und 22 Jahre alt) von einem starken Team unterstützt. Toremans übernahm zum 1. September dieses Jahres die Pflegedienstleitung für die Standorte Bad Driburg, Brakel und Steinheim. Der 40-Jährige war zuletzt tätig als Leiter der zentralen Notaufnahme im Brüderkrankenhaus Paderborn.