Das lange Warten hat ein Ende

Die „Stadtkünstler“-Ausstellung in Löhne darf eröffnet werden

Nico (18, von links), Anna-Lena (18) und Aaliyah (19) schauen sich bei der Ausstellungseröffnung in der Werretalhalle ihre Collagen an, die sie 2019 als damalige Schüler der Abschlussklasse der Städtischen Realschule erstellt haben.

Im Beisein einiger Besucher und beteiligter Schüler ist die Ausstellung, die bis zum 7. November in der Galerie der Werretalhalle zu sehen ist, eröffnet worden. Das typische Galerie-Publikum war an diesem Abend deutlich in der Unterzahl.