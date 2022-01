„Das Leben ist bunt!“

Ausstellung der Bünderin Irmtraud Sundkjer wird Sonntag in Enger eröffnet

Enger

Der Ort ihrer aktuellen Präsentation ist Irmtraud Sundkjer wohl bekannt. In der angrenzenden Kindertagesstätte war sie fast 40 Jahre lang als Erzieherin und auch als verantwortliche Tagesstätten-Leiterin tätig. Von Sonntag an werden die Werke der Künstlerin aus Bünde nun in der Lukaskirche Belke-Steinbeck präsentiert.

Von Peter Schubert