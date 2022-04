Das Licht der Stadt Paderborn

In diesen Tagen kehrt das Licht in den frühen Morgenstunden stets ein wenig früher zurück, der Frühling ist in Sicht! Schön zu sehen sind dann die zahlreichen Lichtstimmungen, die die Straßen und Gebäude Paderborns für einen kurzen Augenblick im Sonnenaufgang malerisch erscheinen lassen. Die Stadt erscheint für einen kurzen Moment in einem „anderen Licht“, poetisch, manchmal melancholisch, stets sich still am Beginn eines neuen Tages beschreibend.

Interessant zu beobachten ist: Das Licht besitzt ein großes Spektrum an Spielarten, das in der frühen Dämmerung die Phänomene einer bzw. unserer Stadt kaleidoskopartig beschreiben kann. Es findet sich zwischen verlassenen und belebten Häuserblocks, auf Fassaden von Zweckbauten oder Industriegebäuden, in versteckten Hinterhöfen, in Aus- und Durchblicken geschichtlicher und moderner Architektur sowie in belebten Straßen und Kreuzungen Paderborns.

Beliebter Einkauf am Hauptbahnhof: Blumen und Obst in großer Auswahl, 1990er Jahre. Foto: Kalle Noltenhans

Dieses ruhige Licht der Stadt erinnert mich an die eindrucksvollen Fotografien von Kalle Noltenhans. Eine Auswahl seiner Paderborn-Bilder aus den 1980er Jahren bis heute konnten wir vor einiger Zeit im Stadtmuseum zeigen.

Wie das der Bahnhofstraße, eine der Hauptverkehrsadern Paderborns. In Noltenhans Fotografie aus den 1980er Jahren geht der Blick vom Westerntor aus in Richtung Hauptbahnhof. Das Bild zeigt den Kontrast zwischen der Straßenbeleuchtung, der Verkehrslichter und den typischen Leuchtreklamen mit dem schwindenden Sonnenlicht am Horizont.

In der Aufnahme offenbart sich dem Betrachter eine überstrahlende Lichtpräsenz des rauschenden Verkehrs sowie der schriftlichen Werbeangebote und Botschaften, die um die Aufmerksamkeit der Stadtbewohner und der Durchreisenden buhlen. Auch der beliebte Blumen- und Obstladen (1980er Jahre), der sich viele Jahre neben dem Hauptbahnhof befand, leuchtet in der Dämmerung und wirbt für grelle Aufmerksamkeit.

Morgendlicher Berufsverkehr mit Domturm, Aufnahme aus den 1990er Jahren. Foto: Kalle Noltenhans

Seit 1982 fotografiert Kalle Noltenhans seine Heimatstadt Paderborn. Es sind Bilder der Dämmerung in denen uns eine Stadt entgegentritt, die von ihrer Geschichte und seinen Flaneuren erzählt und sich dem Betrachter in einer stillen Poesie offenbart.

Die Stadt ist dabei ständig „im Fluss“, alles fließt, die Zeit wird weitere Veränderungen im Stadtbild hervorbringen und sich immer wieder neu erfinden – und bleibt dennoch immer die gleiche, früher wie heute. Weitere Fotografien von Kalle Noltenhans finden sich unter www.qalle.nrw – oder an jedem Morgen, mitten in Paderborn, bei Sonnenaufgang. Probieren Sie es mal aus, es lohnt sich!