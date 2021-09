Lübbecke

Seit sechseinhalb Jahren ist das „Mäng ut de Hand“ ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt. Jetzt schließt Inhaberin Brigitte Stemmer (61) ihr Lokal in der Niedernstraße und eröffnet neu am Yachthafen.

Von Friederike Niemeyer und Joscha Westerkamp