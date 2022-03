Das Mineralwasser gibt es nur aus Glasflaschen

Gartenschau-Besucher in Höxter trinken Mineralwasser aus Germete: LGS-Geschäftsführer Claudia Koch und Jan Sommer (von links), Olaf Eickelmeier (Heil- und Mineralquellen Germete) und Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann stoßen am Weserufer auf die Kooperation an. Am Ufer gegenüber entstehen gerade die Sitzstufenanlagen an der Weserpromenade.

Foto: LGS Höxter/Puls