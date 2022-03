„Das Miteinander macht uns stark!“

Steinhagen

„Im Wunsch nach Frieden sind wir vereint. Gleichzeitig gedenken wir all der Toten, Verletzten und Heimatlosen“, sagt Melanie Bühlmeyer angesichts des Krieges in der Ukraine. Während die Schulpflegschafts-Vorsitzende am Steinhagener Gymnasium damit das ausdrückt, was auch Schüler, Lehrer und Eltern am SteinGy bewegt, haben sich am Donnerstagnachmittag auf dem Schulhof fast 800 Schülerinnen und Schüler zu einem riesigen Peace-Zeichen für den Frieden formiert.

Von Volker Hagemann