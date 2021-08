Das Mondscheinkino feiert Premiere

Der Vorverkauf hat begonnen. Jetzt muss nur noch das Wetter halten. Dann steht dem ersten Mondschein-Kino im Rahmen der Kultur am Kirchplatz am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. August, in Steinhagen nichts mehr im Weg.

Es steht noch nicht genau fest, an welcher Wand des Schlichte-Carrees die Leinwand aufgebaut wird. Doch sie wird so groß sein wie im richtigen Kino. Auch die restliche Technik liegt in professionellen Händen. Dazu nämlich haben sich der Veranstalter im Kooperationsprojekt Kultur am Kirchplatz – das sind die Gemeinde Steinhagen, der Verein Kultur vor Ort und die Perus GmbH – das Bielefelder Lichtwerk zu Hilfe geholt.