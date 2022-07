Das Motto lautet: Feiern mit Freunden

Thüle

Auch in Thüle war es endlich wieder an der Zeit: Die St.-Laurentius-Schützenbruderschaft feiert in diesem Jahr wieder das Schützenfest in der Salzkottener Ortschaft. Unter dem Motto „Feiern mit Freunden“ wurden am vergangenen Sonntag bei einsetzendem Regen zum Trotz vor dem Thüler Ehrenmal besonders verdiente Schützen mit Orden und zugehörigen Urkunden geehrt.

Von Kevin Müller