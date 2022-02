Das Murmeltier grüßt

Das Bohmter Freibad geht in die Verlängerung. Seit Anfang Januar entscheidet sich wöchentlich neu, ob es weiterhin geöffnet bleibt oder nicht – je nach prognostizierter Wetterlage.

Auch an diesem Mittwoch fiel die Entscheidung darüber wieder positiv aus, so dass sich alle begeisterten Freibadschwimmer auf eine weitere Woche freuen können. Somit ist die Badöffnung jetzt bis zum 27. Februar gesichert.

Die Besucher haben neuerdings die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Blick selbst über die Lage zu informieren. Denn im Freibad ist das Murmeltier eingezogen und jeden Mittwoch ist dort „Murmeltiertag“. Sitzt das kleine Stofftier mittwochs in seiner Höhle, bedeutet das die Schließung des Freibades ab dem darauf folgenden Montag. Wenn es draußen zu sehen ist, geht das Bad in die Verlängerung um eine weitere Woche. Der „Murmeltierbau“ befindet sich im Eingangsbereich. Gleich beim Betreten können die Badegäste also die aktuelle Entwicklung verfolgen.

Die Idee dazu stammt natürlich vom Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ aus dem Jahr 1993 mit Bill Murray in der Hauptrolle. Die Freibad-Besucher jedenfalls haben „ihr“ Murmeltier bereits ins Herz geschlossen.