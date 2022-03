„Das muss ganz schnell gehen“

Bielefeld

Die Szenerie erinnert an den sprichwörtlichen Taubenschlag. Am großen, runden Empfangsschalter in der Sparkassenfiliale City an der Stresemannstraße kommen und gehen pausenlos Menschen, mal einzeln, mal im Familienverband. Eine Sparkassenberaterin und ihr Kollege hinter dem Tresen rotieren dazu im Kreis. Es wird fließend russisch oder englisch gesprochen, laminierte Infozettel mit kyrillischer Schrift machen die Runde.

Von Jens Heinze