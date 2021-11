Diese Zahlen müssen wohl alle Beteiligten zunächst sacken lassen. Ratsmitglied Günter Schlüter von der Löhner Bürger-Allianz (LBA) fasste es – stellvertretend für die allermeisten Kommunalpolitiker und Anwohner – so zusammen: „Das muss man erstmal verarbeiten.“

Lärmschutzgutachten zur Weihestraße in Löhne – Zahlen erstaunen Politik und Anwohner

Die Weihestraße ist aufgrund ihrer Lage eine viel genutzte Route mitten durch Löhne. Das von der Stadt in Auftrag gegebene Lärmschutzgutachten kommt im Prinzip erst einmal zu dem Ergebnis, dass nur an einer Stelle nachts der Richtwert überschritten wird. Der Gutachter zeigte dennoch Handlungsmöglichkeiten auf.

Er meinte damit die Zahlen aus dem Lärmschutzgutachten zur Weihestraße in Gohfeld, die Experte An­dreas Timmermann vom Planungsbüro für Lärmschutz Altenberge am Mittwochabend im Stadtrat vorgestellt und erläutert hatte. Nur auf den ersten Blick ist das Ergebnis klar: Lediglich an einer Stelle der Straße gibt es eine geringe Richtwertüberschreitung.