„Das öffnet uns hier die Augen für weitere Berufe“

Erste Jobmesse: PAB-Zehntklässler in Werther lernen eine Reihe an Ausbildungsmöglichkeiten anschaulich kennen

Werther

Mit Aromen und färbenden Extrakten einmal selbst Fruchtgummi herzustellen, es in Form zu gießen und anschließend zu verkosten – auch auf solche spannende Weise haben die Zehntklässler der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule Werther am Freitag in mehrere Ausbildungsberufe hineingeschnuppert.

Von Volker Hagemann