Das passt: Blattranke in glänzendem Silber

Blick in die Werkstatt – Lust auf Landesgartenschau – Juwelier Seidl aus Höxter hat Schmuck zum Großereignis in 2023 kreiert

Goldschmiedin Sabine Nott bearbeitet u die Rohlinge in Seidls Werkstatt in Höxter von Hand.

Nicht nur die Stadt Höxter, die gesamte Region und ihre Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Landesgartenschau 2023 schmücken. Bei Schmuck und Uhren Seidl in Höxteraner Marktstraße gibt es die LGS „gegossen“ in Edelmetall. Eine Kette, Ohrhänger und -stecker hat Silke Seidl inspiriert vom LGS-Logo entworfen. „Die Blattranke wurde also erst von Hand aufs Papier gezeichnet und dann in glänzendem Silber umgesetzt“, sagt Silke Seidl.