Das Rhythmus-Kino ist zurück

Erste Vorstellung am 18. März „Wunderschön“ – James Bond und Familienkino folgen in der Aula der Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock

Die Pause ist nicht nur Corona-bedingt, sondern auch dem Umbau der Aula der Gesamtschule am Hallenbad geschuldet. Die Aula ist modernisiert worden. Am Freitag, 18. März, wird der erste Film in der neuen Aula gezeigt. Und der Name darf durchaus als Kommentar gewertet werden: „Wunderschön“. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen.