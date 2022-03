„Das Paderborner Rosentor muss oben offen bleiben“

Brücken, Rampen, Aufzüge: Mittlerweile sind zig Varianten für das Paderborner Rosentor vorgestellt worden. Für den stark frequentierten Bahnübergang, der von 20.000 Paderbornern in der Südstadt genutzt wird, gibt es auch nach der jüngsten Untersuchung durch ein Fachbüro keinen Königsweg. Zumindest aber steht nun eine neue Diskussionsgrundlage im Raum.

Viel zu oft und viel zu lange sind die Schranken am Rosentor geschlossen. Daher wollen CDU und Grüne weiter an der geplanten Unterführung arbeiten.

Das ist am Donnerstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion deutlich geworden. In einem Punkt waren sich aber fast alle Parteien recht einig: Das Rosentor soll auch künftig oberirdisch – also über die Gleise – von Fußgängern und Radfahrern überquert werden können. Die dauerhafte Schließung des kompletten Bahnübergangs könnte damit vom Tisch sein, denn auch die Bahn scheint daran kein Interesse zu haben, wie CDU-Fraktionschef Markus Mertens im Ausschuss zu berichten wusste.