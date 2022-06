Das sagen die Eltern von Zhinwar (17)

Freitag teilte die Polizei mit, dass sich nicht nur besorgte Freundinnen bei der Polizei gemeldet hätten. Am 9. Mai, zwei Wochen nach dem letzten bekannten Lebenszeichen, hätten die Eltern Vermisstenanzeige erstattet. Sie hätten angegeben, mit Zhinwar für eine Zahn-Operation in die Türkei gereist und weiter in den Irak gefahren zu sein. Dort habe sich ihre Tochter „abgesetzt“. Sie wüssten nicht, wo sie jetzt sei.

