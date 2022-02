Der Frage, wie das Schulleben bildlich dargestellt werden kann, gingen Schülerinnen und Schüler in einem Kreativwettbewerb nach, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Die bei der Jury eingereichten Werke zeigen unterschiedliche Sichtweisen auf den Schulalltag, etwa perspektivische Impressionen des Gebäudes in 3D oder Karikaturen, die die kleinen Hindernisse des Schullebens auf die Schippe nahmen.

Kreativwettbewerb

Es gab keinerlei Einschränkungen bei der Auswahl der Technik, des Materials oder des Stils. „Es hat total Spaß gemacht so frei arbeiten zu können, ohne Vorgaben vom Lehrer“, wird eine Teilnehmerin in der Pressemeldung zitiert. So fand auch der aus Nörde stammende Namensgeber des Berufskollegs als Barockbaumeister Eingang in die Wettbewerbsbeiträge.

Gewinner des Kreativwettbewerbs (von links): Joel Krasman, Cora Röger und Renata Ramadani Foto: JCS-Berufskolleg

Die Jury machte sich ihre Aufgabe nicht leicht, so nah beieinander lagen die Beiträge der Schülerinnen und Schüler. Die Preise sponserte der Förderverein des JCS-Berufskollegs. Über Platz 1 freute sich Joel Krasman (Höhere Handelsschule, Unterstufe), Platz 2 belegte Cora Röger (Wirtschaftsgymnasium, Mittelstufe) und Platz 3 Renata Ramadani, (Berufsschule Einzelhandel, Mittelstufe). Schulleiter Matthias Gehle und die Initiatoren um Lydia Waechter freuten sich über die vielen Werke, die auch auf der Homepage (www.jcsbk.de) der Schule zu sehen sind.

Planspiel Börse

Spielerisch und risikolos Aktien kaufen und verkaufen, das können alljährlich Schülerteams aus ganz Europa beim Planspiel Börse. Das Team „JWL“ des JCS- Berufskollegs belegte hierbei den 2. Platz. Joel Zech, Wiktor Witkowski und Leon Marzodko haben es geschafft, trotz zwischenzeitlicher Verluste wieder die Gewinnzone zu erreichen. Dafür gab es 100 Euro Preisgeld. Sie bewiesen beim Kauf und Verkauf von Aktien das richtige Gespür.

Anmeldungen am JCS-Berufskolleg Foto: Interessierte können sich noch für alle Ausbildungsgänge im Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Stiepenweg 15, in Warburg anmelden. Es sind dort Abschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur möglich. Die Einrichtung wird ständig modernisiert und bietet umfangreiche digitale Möglichkeiten im Unterricht – von der digitalen Tafel bis zum eigenen Endgerät. Anmeldungen sind über das Internet-Portal Schüler Online (www.schueleranmeldung.de) möglich oder direkt im Schulbüro: Telefon 05641/76250, E-Mail: verwaltung@jcsbk.de. ...

Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel. Alle Teams erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital in Höhe von 50.000 Euro, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. Ziel ist es, die Teilnehmenden mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen.

Der simulierte Wertpapierhandel vertieft auf spielerische Weise wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Höxter beteiligten sich 63 Schülergruppen mit insgesamt 186 Mitgliedern daran.