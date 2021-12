„Das Schweigen verhöhnt die Opfer“

Warburg/Volkmarsen/Kassel

Nach monatelanger Verhandlung vor dem Landgericht Kassel könnte an diesem Donnerstag der Prozess gegen Maurice P., den Amokfahrer von Volkmarsen, zu Ende gehen. Dem 31-Jährigen, der 2020 absichtlich in den Rosenmontagsumzug gefahren sein soll, wird versuchter Mord in dutzenden Fällen aus Heimtücke mit gemeingefährlichen Mitteln und aus niederen Beweggründen vorgeworfen.

Von Jürgen Vahle