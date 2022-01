Das Showtalent liegt in der Familie

Roberto Barka (27) aus Halle will beim Auftakt von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL mit einem eigenen Partysong für gute Laune sorgen. Der junge Haller hat TV-Prominenz in der eigenen Familie: Suzan und David Odonkor sind Schwester und Schwager und haben selbst schon große Showauftritte gehabt.

Wenn Roberto Barka aus Halle am Samstag (22. Januar 2022) in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auftritt (RTL, 20.15 Uhr), dann kommt da zunächst einmal einfach ein selbstbewusster 27-jähriger junger Mann, der Spaß am Singen hat und auch ein gewisses Showtalent mitbringt. Unter dem Künstlernamen Dimelo Santiago wird er seinen ersten eigenen Song performen, der vor allem eines soll: Partystimmung verbreiten und gute Laune machen. Wie ihn am Ende seines Auftritts die Jury mit Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bewerten wird, das werden die Fernsehzuschauer am Samstag erfahren.