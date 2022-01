Das sind die Omikron-Notfallpläne

Ist sie längst da oder kommt sie noch? Kommt sie mit voller Wucht oder eher seicht? Alle sprechen von der Omikron-Welle. Wie bereiten sich Polizei, Feuerwehr, Kliniken und alle anderen Einrichtungen der so genannten kritischen Infrastruktur in Bielefeld auf die Ausbreitung der neuen Corona-Variante vor? Sicher ist: Sie ist deutlich ansteckender als die bisher bekannten.

Kritische Infrastruktur in Bielefeld

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte schon Ende Dezember in einem Erlass für die Polizei angeordnet, Dienstpläne umzustellen, feste Schicht-Teams zu bilden. Dem folgen auch die Beamten in Bielefeld. Eine „Durchmischung des Personals“ solle möglichst vermieden werden, heißt es in dem Erlass. Die Impfquote bei den Ordnungskräften ist hoch, liegt aktuell bei 96 Prozent.