Das Sportabzeichenteam meldet sich zurück

Training in Schloß Holte-Stukenbrock nach langer Coronapause wieder möglich

Schloß Holte-Stukenbrock

Rund um das Sportstadion am Ölbach ist zum Tag des offenen Sportabzeichens am Montag in familiärer Atmosphäre wieder fleißig trainiert worden. Seit dem Ende der Sommerferien ist es für Teilnehmer ab drei Jahren wieder möglich, sich die Disziplinen abnehmen zu lassen.

Von Uschi Mickley