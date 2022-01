Paderborn

Mehr politische Unterstützung und verlässliche Regelungen für Kitas in Zeiten der Pandemie fordert der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn. „Das System Kita steht vielerorts vor dem Zusammenbruch“, erklärte die Leiterin des Referats Tageseinrichtungen für Kinder, Heike Deimel, am Donnerstag in Paderborn.

