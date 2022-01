Das Timpkenfest ist online

Gottesdienst-Aufzeichnung in der Stiftskirche Enger – Leckere Grüße im Gemeindehaus und aus der Bäckerei Strack

Enger

„Die Finsternis vergeht, und das wahre Licht scheint jetzt“, heißt es in I. Johannes 2,8b, dem Bibelvers zu Epiphanias. Auch wenn die Zeiten der Pandemie düster erscheinen mögen, gibt es doch Grund zur Freude. Am Donnerstag wurde in Enger das Timpkenfest gefeiert.

Von Daniela Dembert