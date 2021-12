Das Unbekannte vor der Haustür

Literatur ist ein Weg, dem Alltag zu entkommen und in unbekannte Regionen des Daseins vorzudringen. Dazu muss sie nicht einmal in ferne Länder entführen. Manchmal ist das Unbekannte auch ganz nah – vor der Haustür.

Hanna Fecht hat ein Buch über ihre Jugend in Brackwede geschrieben

Die Hauptstraße in Brackwede ist einer der Orte, die Hanna Fecht in ihrem Buch beschreibt.

Fünf Jahre habe ich in Brackwede gewohnt. Doch die Welt, die sich in Hannah Fechts „Was für Ghetto Schule?!“ auftut, ist mir fremd geblieben – und nicht nur, weil die Autorin und mich ein paar Jahrzehnte Altersunterschied trennen. Sie ist heute 26 und lebt in München.