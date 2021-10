Das Ungeplante ist der Plan

Hartes Training für die Lachmuskeln und ein Feuerwerk an Spontaneität erwartet das Publikum in der Stadthalle Steinheim. Die Junge Kultur Steinheim freut sich, am Sonntag, 21. November, den Vollblutcomedian und interaktiven Kabarettisten Sascha Korf begrüßen zu dürfen. Nachdem am Anfang des Monats die Comedykünstlerin Ingrid Kühne in Steinheim begrüßt werden konnte, kommt als nächster Schlag ein weiteres großes Kaliber der deutschen Comedyszene in die Emmerstadt.

Sascha Korf, ein gebürtiger Paderborner, oder vielleicht doch ein Detmolder (?), Baujahr 1968 und Deutschlands lustigster Spontaneitätsexperte. Aufgetreten ist er schon im TV in Stegreif-Shows wie Schillerstraße, Frei Schnauze, Durchgedreht!, Nightwash oder Comedy Lab.

An diesem Abend wird er das Publikum in Steinheim mit seiner Show „… denn er weiß nicht, was er tut“ verzaubern. Der Titel des aktuellen Programms zeigt schon an, wofür seine Fans Korf lieben, nämlich für das (scheinbar) ungeplante seiner Show, die Schlagfertigkeit, mit der der Kabarettist nicht nur sein Publikum, sondern manchmal auch sich selbst überrascht.

Natürlich stellt sich auch für Sascha Korf nicht erst in Corona-Zeiten die Frage, was ist eigentlich Glück? Für die einen ist es der Sechser im Lotto, für die anderen ein freier Parkplatz in der Innenstadt. Alle sind auf der Suche nach Erfüllung; und damit Sascha Korf bei der Findung helfen kann, lernt er seine Zuschauer kennen, um Ereignisse auf der Bühne nachzuspielen. Wild und rasant, aber immer sympathisch bindet Sascha Korf alle Menschen im Saal in seine Show mit ein.

Die Zuschauer sind nach eigener Aussage das Herzstück des Abends. „… denn er weiß nicht, was er tut“ – das Markenzeichen des Kölner Comedians Sascha Korf ist es, unter Einbeziehung des Publikums einfach drauflos zu improvisieren.

Tausendsassa

Aber Sascha Korf wäre nicht der Tausendsassa, den man kennt, hätte er sich nicht auch selbst in die aberwitzigsten Situationen begeben, von denen es zu berichten gilt.

Die Besucher in der Stadthalle Steinheim können im November erleben, was passiert, wenn Sascha in einem Nobel-Restaurant den Kellner für einen Pantomimen hält, wenn er beim Waldbaden sämtliche heimischen Tiere in den Wahnsinn treibt, oder wenn er zu einer Yogastunde geht und beim „herabschauenden Hund“ mit einer Taube kollidiert.

Getreu seinem Motto „alles ist möglich“ findet Sascha Korf auf dem Grabbeltisch seiner Gedanken ein neues Ereignis. Seine Schnelligkeit, Energie und Sympathie sind der Motor der Show. Dazu kommen grandiose Situationskomik, pointierte Alltagsbetrachtungen und wilde Improvisationen. So entstehen urkomische Dialoge, gepaart mit grandioser Situationskomik

Und wie das Leben selbst, weiß niemand so genau, was passieren wird.

Am wenigsten Sascha Korf selbst, denn „...er weiß nicht, was er tut.“

Hier gibt es Karten

Die Veranstaltung der Jungen Kultur Steinheim findet am Sonntag, 21. November, in der Stadthalle Steinheim, Schützenplatzallee 3, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) statt. Karten sind bei der Buchhandlung Wedegärtner in Steinheim oder www.eventim-light.com für 17 Euro (bei Eventim mit Vorverkaufsgebühr) zu erwerben. Die Organisatoren der Jungen Kultur Steinheim, Michael Hillen, Olaf Helms und Alexander Kaufmann, freuen sich auf zahlreiche Besucher.