Das verdient der Landrat nebenher

Im vergangenen Jahr verdiente der Chef der Kreisverwaltung 21.785,6 Euro durch Posten in Vorständen, Aufsichts-, Verwaltungsräten oder sonstige Aufgaben. 22 der 34 Nebentätigkeiten übernimmt Müller jedoch unentgeltlich. Das belegt die Vorlage für den am Mittwoch tagenden Kreisausschuss. Einen Teil der Summe muss Müller an den Kreis abführen. So etwa die 1400 Euro Sitzungsgelder als Vorsitzender des Klinikum-Verwaltungsrats oder 2800 Euro für Aufsichtsratssitzungen der WWE.

