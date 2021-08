„Das verhindert Jahrhunderthochwasser“

Das bestehende Hochwasserrückhaltebecken an der Ostwestfalenstraße regelt den Zulauf der Bega in die Werre.

Der Geschäftsführer des Werre-Wasserverbandes mit Sitz in Herford meint die beiden Rückhaltebecken, die an der Werre in Bad Salzuflen und der Wiembecke in Detmold entstehen sollen. Mit ihnen können die Wassermassen, die über die Werre gen Herford strömen, reguliert und somit ein Übertreten des Wasserlaufes aus dem Flussbett verhindert werden.