Das Versprechen des Pralinés

Das Herstellen eines Pralinés gilt als die Königsdisziplin der Chocolatiers. „Was diese Schokoladenkreation auszeichnet, ist das alte Versprechen, das mit ihr verbunden ist – die Vereinigung mehrerer Geschmacksnuancen in einer kleinen Kugel“, sagt Frank Pape, der in Getmold mit seiner Familie eine Kaffeerösterei und Chocolaterie betreibt.

Die Pralinés, die Chocolatier Frank Pape in Getmold herstellt, können sich sehen lassen. Jetzt sollen 50 feine Zungen in Brüssel ihre Qualität bewerten.

Im Bewusstsein dieses Anspruchs stellt sich die Familie Pape mit einer ihrer Köstlichkeiten bald einer Fachjury, die es in sich hat. „Wir haben uns mit einer Praliné-Kreation beim ‚Superior Taste Award‘ in Brüssel angemeldet“, sagt Frank Pape. „Und in der Jury sitzt am 26. und 27. April nicht irgendjemand, sondern 50 der besten Köche der Welt, die von den Restaurantführern wie dem Guide Michelin und Gault & Millau ausgezeichnet wurden.“