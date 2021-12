Das Virus ist einfach überall

Hohe Inzidenzen seit Tagen in der Gemeinde Steinhagen – doch Schwerpunkte sind nicht erkennbar

Steinhagen

Die Zahlen sind nach wie vor erschreckend hoch. Einmal hat Steinhagen die 500er-Inzidenz in den vergangenen Tagen schon übersprungen, jetzt liegt die Gemeinde mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 487,9 (Vortag: 497,7) mit an der Spitze des Kreises, übertroffen nur noch von Harsewinkel. 203 Menschen in der Gemeinde sind erkrankt (Vortag: 191).

Von Annemarie Bluhm-Weinhold