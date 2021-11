„Das war Rassismus!“

Auf dem Spielplatz am Sennenbusch soll es am 8. August vergangenen Jahres zu dem Übergriff gekommen sein. Der Prozess wird Ende März fortgesetzt.

Mamadou Barry sieht das ganz anders: „Er ist ein Rassist, hat einfach zugeschlagen. Ich verstehe so etwas nicht.“ Der junge Mann (28) aus Guinea ist als mutmaßliches Opfer als Zeuge geladen und ist fast 16 Monate nach der körperlichen Auseinandersetzung – er beklagte unter anderem den Bruch des linken Unterarms – immer noch fassungslos. „Was soll so etwas, ich verstehe das nicht“, sagt er sichtlich erregt vor Richter Bergmann. Am 8. August des vergangenen Jahres, einem Samstag, soll er – so schildern es Barry und die Anklage übereinstimmend – am Penny an der Elverdisser Straße von dem Angeklagten zunächst beleidigt worden sein („Alle Schwarzen sind Schei....“), auf dem Heimweg dann Opfer einer Prügelattacke mit einem Holzknüppel geworden sein. Dabei habe er ebenjene Fraktur sowie bei einem Sturz Schürfwunden erlitten. Der Vorfall wurde im Polizeibericht nicht erwähnt.