„Das wäre ein frustrierendes Zeichen für unsere Polizei“

In Polizeikreisen hatte die zunächst vom Eildienst der Staatsanwaltschaft getroffene Entscheidung, den Verdächtigen nicht in U-Haft zu nehmen, nach Informationen dieser Zeitung für Entsetzen gesorgt. Drei Beamte der Bünder Wache (Foto) waren bei dem Einsatz am späten Abend des 1. Dezember schwer verletzt worden. Ein Polizist ist weiterhin nicht dienstfähig.

Foto: Daniel Salmon