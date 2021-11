Das Weihnachtshaus leuchtet wieder

Dielingen

Wenn die Sonne am Horizont untergeht, dann wird es bei Familie Beinl in Dielingen ganz hell. Am 28. November ist der Erste Advent und es wird normalerweise hierzulande in der Vorweihnachtszeit die erste Kerze angezündet. Nicht so bei den Eheleuten Manuela und Dirk Beinl.

Von Martin Nobbe