Das Wertekonzept zieht viele Eltern an

Die private Georg-Müller.Schule in Steinhagen erlebt seit Jahren mehr Aufnahmeanfragen als Plätze zur Verfügung stehen. Das Wertekonzept der Schule kommt bei vielen Eltern an. Auch der jüngste Tag der offenen Tür hat erneut viel Zuspruch erfahren.

Private Georg-Müller-Schule in Steinhagen erlebt abermals einen stark besuchten Tag der offenen Tür - In einem Jahr soll die neue Schule stehen

Viel los auf dem Schulgelände der Georg-Müller-Schule in Steinhagen, die schon bald ein neues Schulgebäude erhält: Viele Eltern wollten sich vom Angebot der Georg Müller Schule überzeugen und mit ihren Nachwuchs Unterrichtsluft schnuppern.Schulleiter Henryk Hommel ist vom Wertekonzept überzeugt, welches auf ein Zusammenspiel aus Respekt, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft, Versöhnungsbereitschaft und Ehrlichkeit setzt.Erika Ens (v. links) sowie Annie und Johanna bieten Köstlichkeiten in den von der Elternschaft auf die Beine gestellten Caféteria an.

„Wir sind eine Schule mit besonderem pädagogischen Interesse. Unsere pädagogische Arbeit bauen wir auf dem Menschenbild auf, was wir in der Bibel finden“, sagt der Schulleiter der Georg Müller Grundschule Steinhagen, Henryk Hommel, der am Eingang des Schulgebäudes sichtbar gut gelaunt für Fragen rund um die Schule und ihr besonderes Konzept steht und sich über den regen Andrang freut. Das Interesse am Tag der offenen Tür ist riesig und dürfte die Verantwortlichen in ihrem Weg bestätigt sehen.